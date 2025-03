Il dolore di Zuppi e Lepore: "La città saprà ricordarlo"

"La chiesa di Bologna esprime una grande gratitudine per Paolo Mengoli, per quello che ha rappresentato, per la responsabilità che ha avuto, per la sensibilità con cui ha ricordato a tutti la centralità dell’amore per i poveri. È stato un uomo fermo, diretto e generoso. Aveva sempre una presenza puntuale e competente. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che ha condiviso con Paolo tanto amore per la chiesa". A dirlo è il cardinale e Arcivescovo Matteo Zuppi.

Un cordoglio a cui nel pomeriggio si è unito anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Una vita spesa a occuparsi delle persone più deboli della città, sia nel suo impegno politico, anche tra i banchi del consiglio comunale, che nella sua attività di volontariato. Bologna saprà ricordarlo".

Sponda Caritas, il direttore Don Matteo Prosperini, dice: "Faccio le condoglianze alla sua famiglia e al figlio Don Giovanni (presidente del Villaggio del Fanciullo, ndr). Lo ringrazio per la storia che ha fatto nella Caritas e mi unisco al cordoglio e alla preghiera".

Patrizia Pasini, presidente Fondazione Carisbo, lo ricorda così: "Mengoli, un amico autentico che ha speso tutta la sua vita, secondo i principi della carità cristiana, per tessere dialoghi e coordinare azioni fondate sul valore della persona, specialmente in favore degli ultimi e dei più svantaggiati. Ci mancherà, non dimenticheremo il suo insegnamento".

Anche il deputato del Pd Andrea De Maria esprime tristezza e dolore per la scomparsa di Mengoli: "Una personalità di altissimo profilo, uomo delle istituzioni, protagonista della vita associativa di Bologna. Forte nei valori e capace di grande concretezza".

Tra le prime persone colpite dalla triste notizia c’è Simonetta Saliera, già Presidente dell’assemblea legislativa: "Coerente, onesto, sincero. Mengoli lascia un vuoto in ognuno di noi, in tutta la città di Bologna che ha amato e servito con coerenza e sincerità. Bologna deve piangerlo, ricordarlo e onorarlo con tutta la passione che Mengoli ha messo nel curare la parte meno potente della città. Bologna ora è una città più povera, tutti siamo più poveri".

Lo ricorda invece così la presidente delle Acli Chiara Pazzaglia: "Con Paolo abbiamo condiviso l’amicizia coi poveri della città e ha fatto parte del gruppo di associazioni di ispirazioni cattolica, coordinate dalle Acli. Una grave perdita per la nostra città".

Il cordoglio del consigliere comunale Filippo Diaco: "Mengoli è stato una guida per molti cattolici bolognesi che hanno deciso di impegnarsi in prima persona in politica. Mi ricordò che l’impegno politico acquisisce un senso solo se è un impegno sul campo, per i poveri, per gli ultimi. Lunedì lo ricorderò come merita in consiglio comunale: è stato un gigante e lascia un vuoto enorme".

n. m.