Il dolore e la rabbia. Le foto raccontano un altro giorno di macerie e acqua

Due giorni dopo la tragedia di Suviana la centrale di Bargi è ancora ’sotto assedio’. Soccorritori, vigili del fuoco, sommozzatori, forze dell’ordine e della protezione civile, autorità e residenti della zona: nessuno ha voluto abbandonare. Tutte le energie si sono consumate, ora dopo ora, metro dopo metro, per recuperare i dispersi, inghiottiti dalle macerie dopo l’esplosione della turbina. E così sono stati stati riportati alla luce i corpi di Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi e Alessandro D’Andrea. Si cerca ancora, Vincenzo Garzillo manca all’appello. E i sub hanno continuato immergersi tra le macerie e l’acqua scura della centrale Enel, scendendo con una gabbia, mentre si pompa via l’acqua inquinata di idrocarburi in un continuo va e vieni di autobotti.

A Suviana il giorno e la notte sono una cosa sola, per cercare Vincenzo, anche a costo di svuotare completamente il sito. Non c’è tempo qui di pensare al dopo, al perché e al ’se fosse’.

Ci pensano invece gli altri, i sindati, la gente, i lavoratori, in una rabbia che cresce di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro e che ieri ha preso la forma dello sciopero generale e del lungo corteo che ha paralizzato Bologna con migliaia di persone mobilitate. Non sono mancate le contestazioni agli esponenti politici che sfilavano in via Indipendenza con le bandiere dei sindacati e lo striscione ’Adesso basta’, ma è il sindaco di Camugnano Marco Masinara, che non ha nascosto la sua commozione mentre sfilava con i sindaci di altri venti Comuni del territorio. "Per le inchieste ci sarà tempo – ha detto –, ora la situazione è critica dal punto di vista dei soccorsi".