Il ’Don Chisciotte’, tecnica e carattere

C’è attesa per l’arrivo al Comunale Nouveau di Don Chisciotte nell’interpretazione del Balletto dell’Opera di Tbilisi, con l’esecuzione dal vivo dell’Orchestra del Teatro Comunale, in scena stasera e domani alle 20.30. Ad accompagnare la compagnia a Bologna è la direttrice Nina Ananiashvili: nome ben noto agli appassionati di balletto che la ricordano, virtuosa di tecnica dal temperamento lirico, Prima ballerina del Teatro Bolshoi di Mosca e dell’American Ballet Theatre. Tornata in Georgia, dal 2004 dirige il Balletto dell’Opera di Tbilisi, che vanta una lunga storia di eccellenza e il lancio internazionale nell’ultimo ventennio. Tanto che, alla vigilia del debutto bolognese, abbiamo intervistato Nina Ananiashvili dagli Stati Uniti, dove si trovava in tour nelle maggiori città.

Signora Ananiashvili, qual è oggi il profilo della compagnia?

"Il Balletto di Tbilisi ha una storia importante cui ha contribuito, agli inizi del ’900, un’artista italiana, Maria Perrini, allieva del leggendario ballerino e maestro Enrico Cecchetti. Il nostro nume tutelare è Vachtang Chabukiani, campione del balletto sovietico, che ha diretto la compagnia dagli anni ’40 ai ’70. Raccogliendo quell’eredità ho voluto sin dall’inizio ampliare il repertorio. Accanto ai classici dell’Ottocento, che presentiamo nelle versioni di Alexei Fadeechev, ho acquisito balletti di George Balanchine che io stessa avevo danzato negli Stati Uniti, e creazioni di coreografi contemporanei quali Yuri Possokhov e Alexei Ratmansky".

Come ha rinnovato la compagnia dalla sua direzione?

"Tra i 50 elementi molti sono giovanissimi di talento: tanti sono diplomati alla nostra scuola, che io stessa dirigo, alcuni arrivano da altri Paesi, ma sono formati al nostro stesso metodo russo-sovietico".

Veniamo a ’Don Chisciotte’, tra i suoi cavalli di battaglia al Bolshoi e all’ABT.

"Sì, è il primo balletto che ho allestito da direttrice. È una produzione del 2005 firmata da Fadeechev e da me e modellata su quella del Bolshoi, che entrambi abbiamo danzato, perché va ricordato che proprio a Mosca il balletto di Petipa debuttò nel 1869. È il suo titolo più brillante: ancor oggi qualsiasi pubblico lo ama e i ballerini adorano danzarlo. Certo è molto impegnativo tecnicamente, e mostra subito la qualità della compagnia".

E lei, da Kitri fuoriclasse qual è stata, che consigli dà alle sue ballerine?

"è stato uno dei miei ruoli preferiti, che ho appreso dalla mia maestra, la grande ballerina del Bolshoi Raisa Struchkova, e che ho danzato in tutto il mondo. Non è solo la tecnica, che dev’essere fortissima, a fare la differenza: servono carattere brillante e cura dei dettagli: per esempio come Kitri si siede, maneggia il ventaglio, guarda gli altri personaggi. Ma in compagnia abbiamo ottime maestre che seguono le ballerine nella definizione di questo e degli altri ruoli del repertorio".

A Bologna chi vedremo nel ruolo della protagonista?

"Alla prima Nino Samadashvili, la nostra Prima ballerina, bella e dalla tecnica forte, e alla seconda Nino Khakhutashvili, una giovane emergente di talento che ha debuttato con successo nel ruolo lo scorso marzo".

Valentina Bonelli