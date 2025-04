Il dopo-Fornaciari in Ance. Scontro tra i due sfidanti:. Pezzoli va all’attacco di Zini

Il caso Ance finisce in Procura dove è stato aperto un fascicolo. E accanto alle carte bollate, partite dai veleni contro il presidente dimissionario Leonardo Fornaciari, costretto a un passo indietro per via delle accuse di alcuni soci relativamente al maxi-appalto della torre del Tecnopolo, sono partite le grandi manovre per la successione.

Come noto, secondo gli accusatori Ance di Fornaciari, l’ormai ex vertice dei costruttori di Bologna, Modena e Ferrara avrebbe tentato di favorire la sua azienda, la Tredil Bologna, per inserirla nel super-appalto del Tecnopolo. Accuse che Fornaciari ha rigettato più volte, definendole "infondate e gravissime".

In questo contesto, le Fiamme Gialle hanno acceso un faro sulla vicenda, facendo anche visita alla sede dell’Ance per acquisire informazioni, sebbene l’inchiesta al momento è senza indagati e senza titoli di reato. La situazione, però, in vista del dopo-Fornaciari, resta incandescente. E i due candidati in lizza – già questa una novità, visto che da sempre in Ance si sono scelte candidature unitarie – sono partiti con la campagna elettorale.

A scaldarsi c’è il ferrarese Paolo Alberti Pezzoli, attuale vicepresidente di Ance, che punta a spodestare lo strapotere bolognese al vertice dell’associazione. La sua prima mossa apre già la battaglia con la competitor in quota Bologna, Federica Zini, della ditta imolese di famiglia Zini Elio.

Nella lettera che ha inviato agli associati, infatti, Pezzoli dettaglia il suo manifesto programmatico, chiedendo un cambio di passo. E ponendosi, di fatto, come anti-Fornaciari, promettendo trasparenza, più presenza territoriale, una gestione finanziaria e delle informazioni più condivisa.

In quest’ottica, Pezzoli non risparmia strali alla candidatura dell’imolese Zini e della sua mozione, denominata ’Il futuro inizia sempre con un cantiere’: "Siamo ancora più convinti e determinati perché la lista di Zini è con tutta evidenza, al di là di ogni dubbio, un’espressione chiara e diretta di continuità e contiguità con l’attuale presidente (Fornaciari, ndr) di cui evidentemente approvano in buona parte l’operato". Non solo. Pezzoli evidenzia anche i "legami professionali" tra Fornaciari e la candidata presidente, legami "noti per chiunque sia attento alle cronache economiche del territorio".

Zini, per ora, non replica, ma nella presentazione della sua mozione parla di trasparenza e cambiamento. Cambiamento che appunto, "inizia sempre con l’inizio di un cantiere", recita il documento di candidatura.