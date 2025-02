Il Dopolavoro diventa del Comune. Via ai lavori alla fine del 2025. Investimento di 11 milioni di euro

Il Dopolavoro ferroviario diventerà del Comune. Il 6 marzo, infatti, ci sarà il rogito che formalizzerà l’acquisto del complesso di via Serlio, in Bolognina, per 2,2 milioni di euro (oneri e tasse incluse) oggi di proprietà di FS Sistemi urbani. Un’acquisizione, conferma l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani, che permetterà di procedere ai lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione di reti e servizi, oltre a interventi sugli edifici in parte vincolati. A maggio verrà avviata la fase di progettazione così da dare l’ok all’intervento e iniziare i lavori a fine anno per terminare alla fine del 2027, con il collaudo a dicembre. Il restyling dall’area monumentale avrà un costo di 6,5 milioni di euro (col primo stralcio finanziato dal Pnrr), ma considerando la seconda parte del cantiere che riguarderà le altre aree del complesso si arriverà a 11 milioni d’investimento complessivo.

"Un fatto storico che chiude una lunga storia iniziata nel 1974, oltre 50 anni fa. Iniziamo un nuovo corso", dice Laudani. Resta da chiarire quale sarà il futuro delle attività sportive, culturali, di ristorazione presenti all’interno del Dlf. L’assessore spiega che verrà definito un percorso con le varie realtà del centro e ha già fissato un’assemblea in Quartiere il 27 marzo. Essendo ora la proprietà del Comune, comunque, sarà Palazzo d’Accursio ad avere la regia delle prossime mosse che probabilmente porteranno a bandi ad hoc. Laudani, assicura che "lavoreremo assieme alle realtà del Dlf. E daremo loro qualche certezza, dopo anni nel limbo". Il titolare dell’Urbanistica dà comunque rassicurazioni: "Il Masterplan non prevede di modificare sostanzialmente le funzioni adesso ospitate. E le vocazioni attuali ci sembrano coerenti con i bisogni del quartiere e quindi ci sono tutte le ragioni perché continuino ad esserci le funzioni sportive, ricreative e culturali. Ma prevedere oggi chi le dovrà realizzare è una cosa che un’amministrazione pubblica non può fare...", sottolinea l’assessore.

Gli interventi dell’area monumentale includono il restauro dell’arena Puccini e della fontana oltre alla realizzazione delle reti dei sottoservizi con una dismissione graduale delle reti esistenti. Quando partiranno i cantieri l’obiettivo – rassicura il Comune – è avere il minor impatto possibile sulle attività. A rischiare interruzioni c’è, infatti, l’arena Puccini che ospita d’estate la rassegna cinematografica curata dalla Cineteca, ma il dg del Comune Valerio Montalto ipotizza che "al massimo potrebbe coinvolgere la sola stagione 2026". Soddisfatta dell’operazione Dlf, la presidente del Navile, Federica Mazzoni: "Dopo un percorso indubbiamente faticoso, il Comune è riuscito ad acquisire l’area per restituire questo luogo ai bolognesi. Il Dlf ha un grande valore nella prospettiva di rilanciare un’area strategica del quartiere e di tutta la città, in un contesto verde".