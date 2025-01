Il doposcuola ’ambientale’ degli alluvionati

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro e l’Impresa Sociale ’Con I Bambini’ lanciano il progetto sperimentale denominato ’Controcorrente’ per supportare la conciliazione vita-lavoro all’interno delle aree coinvolte dalle alluvioni del 2023 e del recente 2024, con l’obiettivo di offrire opportunità educative ai ragazzi del territorio. Questa attività, coordinata dalla Cooperativa Solco-Libertas, coinvolgerà oltre 30 Comuni nelle province di Bologna, Ferrara e Firenze, tra cui appunto anche San Benedetto. La partecipazione alle attività sarà gratuita e rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado del Comune, riguardando principalmente attività di doposcuola, consistenti nel supporto allo studio e nell’espletamento di laboratori di gruppo sulla cura e tutela del territorio.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 gennaio, giorno in cui si inizieranno le attività alla Biblioteca Comunale ’Gastone Stefanini’ tutti i mercoledì, esclusi i festivi, dalle 14.30 alle 16.45. Il doposcuola sarà attivo fino al 6 giugno 2025. "Ritengo che sia essenziale cogliere questa opportunità offerta dal progetto per fornire supporto alle famiglie – spiega Francesca Girotti, assessora comunale alle Politiche giovanili – promuovendo al contempo valori fondamentali come la tutela e la cura del territorio che ci circonda, che è la nostra casa, e dobbiamo imparare a rispettarla e proteggerla sempre di più, affrontando al meglio e con più consapevolezza i cambiamenti climatici". Per motivi organizzativi, le attività saranno a numero chiuso e riservate a un numero massimo di 10 iscritti. Per maggiori informazioni, e per le iscrizioni, si può scrivere a milena.rucireta@solcolibertas.it.

"Questo progetto, nato grazie alla rete relazionale tra istituzione e privato sociale, si pone come obiettivo quello di coniugare le esigenze delle famiglie e dei giovani con la ricerca di soluzioni educative che possano rispondere almeno in parte alla loro esigenze – dichiara il sindaco Alessandro Santoni –. Un doposcuola all’interno del quale troveranno spazio contenuti educativi di vario tipo, anche e soprattutto laboratoriale per migliorare sempre più la capacità di stare in gruppo. Pur consapevoli che la giornata non consentirà di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, si tratta comunque di un progetto sperimentale che come tale avrà una sua durata limitata al corrente anno scolastico, ma la sua attivazione, e soprattutto il livello di gradimento e soddisfazione di ragazzi e famiglie, ci consentiranno di fare anche altre valutazioni riguardo alla possibilità di riproporlo in futuro con modalità diverse".