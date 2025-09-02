Il dossier del Comune: "Metodi mafiosi e intimidatori, residenti in ostaggio"

C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone per degrado e criminalità. Il fascicolo, realizzato dal Comune, sarà depositato in Procura. Tra le centinaia di segnalazioni, foto e video da parte dei cittadini, spiccano comportamenti dei pusher che l’assessora Matilde Madrid non esita a definire "mafiosi e intimidatori". Ad esempio, spacciatori che chiedono una ’tassa’ ai residenti (5 o 10 euro) per permettere loro di accedere alle abitazioni. E poi cassonetti che contengono droga grazie ad apposite calamite all’interno: i pusher li considerano di loro proprietà e non permettono ai residenti di usarli, invitandoli a cercare altri bidoni. "Serve un salto di qualità nell’intervento dello Stato – le parole di Madrid –. Abbiamo raccolto foto, testimonianze di cittadini e commercianti con i quali lavoriamo da oltre un anno". E sulla zona rossa predisposta dalla Prefettura: "Purtroppo non sta funzionando, come affermato dal sindaco occorre destrutturare l’organizzazione criminale dietro allo spaccio". Il Comune ne ha parlato anche con il ministro Piantedosi. Ora "serve un’azione per individuare e stroncare un’organizzazione che si muove con dinamiche e comportamenti mafiosi e intimidatori sul territorio".

Chiara Gabrielli