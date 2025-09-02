Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Commercialista uccisoSuper nonni Incendio 2 mortiVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
CronacaIl dossier del Comune: "Metodi mafiosi e intimidatori, residenti in ostaggio"
2 set 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Il dossier del Comune: "Metodi mafiosi e intimidatori, residenti in ostaggio"

Il dossier del Comune: "Metodi mafiosi e intimidatori, residenti in ostaggio"

C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone...

C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone...

C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone...

C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone per degrado e criminalità. Il fascicolo, realizzato dal Comune, sarà depositato in Procura. Tra le centinaia di segnalazioni, foto e video da parte dei cittadini, spiccano comportamenti dei pusher che l’assessora Matilde Madrid non esita a definire "mafiosi e intimidatori". Ad esempio, spacciatori che chiedono una ’tassa’ ai residenti (5 o 10 euro) per permettere loro di accedere alle abitazioni. E poi cassonetti che contengono droga grazie ad apposite calamite all’interno: i pusher li considerano di loro proprietà e non permettono ai residenti di usarli, invitandoli a cercare altri bidoni. "Serve un salto di qualità nell’intervento dello Stato – le parole di Madrid –. Abbiamo raccolto foto, testimonianze di cittadini e commercianti con i quali lavoriamo da oltre un anno". E sulla zona rossa predisposta dalla Prefettura: "Purtroppo non sta funzionando, come affermato dal sindaco occorre destrutturare l’organizzazione criminale dietro allo spaccio". Il Comune ne ha parlato anche con il ministro Piantedosi. Ora "serve un’azione per individuare e stroncare un’organizzazione che si muove con dinamiche e comportamenti mafiosi e intimidatori sul territorio".

Chiara Gabrielli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata