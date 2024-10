Il dottor Zanna va in pensione dopo quarant’anni

Ambulatorio affollato, manifestazioni di affetto e anche una recita improvvisata l’altra mattina a Calcara, paesone della bassa Valsamoggia, dove il dottor Marcello Zanna in vista della pensione si è congedato dai suoi 1800 e passa assistiti. Medico di famiglia, con oltre quarant’anni di professione alle spalle, per un lungo periodo si è fatto carico anche dei problemi dei suoi colleghi come rappresentante del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani, ma soprattutto ha visto la trasformazione della professione e il cambio del rapporto con gli assistiti. Lui che, sull’esempio dello zio, fin da ragazzo aspirava proprio a fare il dottore, non immaginava di essere testimone disarmato della pandemia da Covid-19 che ha portato alla morte i suoi genitori e suo fratello. "Sono stato tre anni in trincea, all’inizio a mani nude, senza neanche le mascherine. Ho sempre risposto ai miei assistiti, con il solo aiuto di mia figlia Camilla, ho fatto più di mille vaccini, e la maggior parte del tempo va alla compilazione di moduli e registrazioni burocratiche", dice sconsolato.

"Sono invecchiato con i miei pazienti, ho assistito nelle ore più difficili i loro nonni e genitori, ho visto crescere i loro figli. Purtroppo la programmazione sbagliata nell’accesso alla professione medica, sfociata com’era prevedibile nella carenza di medici di medicina generale, è stata tamponata malamente con un aumento esagerato dei massimali che, insieme alla burocrazia sempre più gravosa, sono la prima causa della spaccatura del delicato rapporto medico-paziente e dell’assalto ai Pronto soccorso", commenta osservando il momento difficile per la sanità, le aggressioni al personale sanitario, le liste di attesa inaccettabili e i casi di malasanità. "Però fa tanto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce" aggiunge consolato in questo passaggio non facile, dai tanti attestati di stima, fuori dallo studio, salutando col sorriso lo ‘spettacolo’ a sorpresa di Gianluca Verdoliva, un suo assistito che nella sala d’attesa ha declamato una allegra zirudéla in dialetto dedicata al ‘dutàur’ Zanna.

Gabriele Mignardi