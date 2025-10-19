Il dramma senza fine di Gisella: "Rientrerò a casa a dicembre"

"I miei gatti stanno tutti bene. Budino è stato il primo a riaffacciarsi in casa senza paura". Gisella Arlotti, invece, ancora non è potuta rientrare nel suo appartamento, devastato lo scorso anno dalla furia del Ravone. "Forse a dicembre, ci sto lavorando", racconta la donna, che è sopravvissuta per un miracolo: i sub dei vigili del fuoco la tirarono fuori quella sera di ottobre dalla sua abitazione di via di Ravone con l’acqua arrivata ormai al soffitto. E questo appena trascorso per lei "è stato un anno molto difficile", dice Gisella. Che oltre ai lavori di una casa dove ancora dal fango spuntano ricordi e l’umidità non abbandona le pareti, ha dovuto affrontare anche un periodo famigliare molto complesso. Quella notte, con lei, aveva infatti rischiato di morire anche sua madre.

"La mia mamma, che era rimasta come me intrappolata nell’acqua nel suo lato dell’abitazione, ha avuto un infarto da stress e poi, a causa del freddo patito in casa, dove per riattaccare utenze e riscaldamento ci sono voluti mesi, ha preso la polmonite. Tuttavia, è stato paradossalmente un bene: ricoverata, le hanno scoperto un tumore al polmone che così è stato subito operato, evitando che potesse crescere". Un contesto pesantissimo, che ha portato Gisella a un crollo: "Mi sono rivolta agli sportelli di sostegno psicologico, perché davvero ho pensato di non farcela".

Anche fisicamente, la donna porta ancora addosso i segni di quella terribile notte: "La libreria che mi è caduta addosso e che per poco non mi ha schiacciato, mi ha ‘regalato’ tre ernie alla schiena". A questa situazione si aggiunge adesso la casa, da rivoltare completamente: "La mia siamo quasi riusciti a sistemarla. Faccio molte cose da sola, ho anche imparato a restaurare mobili, perché gli oggetti che siamo riusciti a recuperare sono il luogo della memoria e dei sentimenti, soprattutto per i miei genitori. Per quanto riguarda casa loro, invece, il piano terra è ancora tutto come un anno fa. I soldi non bastano".

E a proposito Gisella sottolinea un paradosso: "Aspetto ancora i ristori promessi dal Comune. Che sono per tutti uguali: 5mila euro. Sia se si è perso un garage o una cantina, sia se si ha avuta la casa completamente distrutta come nel mio caso", dice. Nella difficoltà, ci sono però piccole gioie: "I miei gatti stanno tutti bene, anche il randagino che accudivo e pensavo di aver perso. E poi ho potuto rincontrare i vigili del fuoco che mi hanno salvato la vita: è stato molto bello".

Nicoletta Tempera