Il Due agosto in un libro "Così ho vinto la paura"

Decenni di silenzio, pesanti come macigni, perché in un attimo la bomba ha spazzato via tutto in quel bambino che 43 anni fa, di anni, ne aveva solo sei. Voleva fare il macchinista di treni, Yuri Zini, seguire le orme di papà, che lavorava come ferroviere e che tutte le settimane lo metteva su un treno e gli faceva fare un giro assieme a lui. Lo stavano facendo anche quel sabato mattina, il 2 agosto del 1980, ma da quel giorno Yuri su un treno non è più riuscito a salirci. Non è più riuscito nemmeno a parlare della sua storia di bambino sopravvissuto.

"Mi sentivo in colpa per le persone che non ci sono più", confessa Zini. ‘Quel che resta della bomba’ (edito da Scripta Maneant) è la testimonianza che la bomba ha sì scalfito tutto, anche la sua passione, ma non la sua voce. Il volume di Yuri Zini è curato da Daniela Montanari, con interventi del sindaco Matteo Lepore, della psicologa e scrittrice Maria Rita Parsi, di Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime (a cui andranno i proventi del libro), e di Miriam Ridolfi, scomparsa due mesi fa, che per prima coordinò i soccorsi. Ancora oggi, se sbatte una porta di casa o una finestra, Yuri vive attimi di smarrimento. "Ho fatto fatica ad andare in luoghi chiusi, per tantissimi anni - racconta -. Non riuscivo nemmeno a entrare in discoteca o nei supermercati, se vedevo una borsa per terra avevo paura. Il trauma è stato talmente grande che anche ora, se sbatte una porta, una finestra o sento i fuochi d’artificio, smetto di parlare".

Il libro per Bolognesi "fa capire come abbia vissuto una persona coivolta, una ‘vittima indiretta’. Aiuterà a ottenere giustizia, perché aiuta a costruire la memoria". Se adesso Yuri Zini avesse davanti i mandanti della strage, chiederebbe ‘semplicemente’ loro il perché. "È stata una questione di soldi? Di politica? Perché? - li incalzerebbe Zini - Hanno colpito la città rossa. Lo hanno fatto il 2 agosto, giorno in cui la stazione era molto trafficata. Io, di quel giorno, ricordo solo il caldo e la folla. Non me lo ricordo cosa sia successo dopo le 10,25".

Amalia Apicella