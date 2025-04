Il Duo Himmel in concerto per Classica da Mercato

Questo pomeriggio alle 18,30 a Villa Pini (via del Carpentiere 12) torna l’appuntamento con Classica da Mercato, la grande musica classica per tutti, le pagine più affascinanti del repertorio classico raccontate e suonate da una nuova generazione di strumentisti. Come la formazione protagonista del concerto di oggi: il duo Himmel che, nato nel 2020 ha come obiettivo la diffusione di compositori poco conosciuti e l’uso strumenti della famiglia delle trombe e delle sordine.

Il programma prevede Nocturne per tromba e pianoforte di Anthony Plog; le Variazioni fantasiose su All the Pretty Little Horses per pianoforte solo di David Salvage e il Concerto in Fa minore Op.18 per tromba e pianoforte di Oskar Bohme. Ci sarà anche una lezione-concerto per meglio capire le opere, i compositori e il contesto storico.