Il duplice omicidio. Maffia davanti al giudice. Incarico agli esperti: via al confronto del Dna

Duplice omicidio in piazza dell’Unità, Gennaro Maffia continua a dichiararsi innocente. Trasferito dalla Spagna a Rebibbia, e dal mese scorso alla Dozza, ieri mattina – in t-shirt blu, gli occhi arrossati – è stato accompagnato davanti al gip Claudio Paris all’udienza per formalizzare l’incarico all’esperto scelto dal giudice che dovrà svolgere le analisi biologiche sui reperti prelevati all’interno dell’appartamento dove lo scorso 2 giugno all’alba sono stati trovati i corpi senza vita di Luca Gombi e Luca Monaldi, massacrati e uccisi a coltellate. Un duplice omicidio, del quale è accusato il 48enne Gennaro Maffia, fermato all’aeroporto di Barcellona su mandato di arresto europeo poche ore dopo il delitto.

L’uomo viveva in una stanza in affitto nell’appartamento. Degli accertamenti si occuperà il dottor Alessio Guglielmi, del gabinetto di polizia Scientifica della Lombardia. Anche il pm Tommaso Pierini e il legale di Maffia, Giampaolo Cristofori, hanno nominato i loro consulenti.

Guglielmi dovrà prelevare le tracce biologiche sui corpi delle vittime (ad esempio sotto le unghie), sui loro vestiti, sui coltelli presenti nella casa e sugli altri reperti trovati nell’appartamento e confrontarle con il Dna delle vittime e del presunto assassino. L’incidente probatorio comincerà il 29 settembre e l’esperto avrà poi a disposizione 60 giorni per svolgere gli accertamenti. L’udienza dedicata all’esame del perito si terrà invece il 16 gennaio. Si attende l’esito dell’attività svolta dalla polizia scientifica sul luogo del delitto. Maffia fino a oggi ha sempre respinto le accuse. Ieri, era assistito da un’interprete di lingua spagnola. "Sono innocente, con gli omicidi non c’entro nulla", aveva dichiarato Maffia dalla Spagna. Il 48enne aveva fatto le valige e se n’era andato la mattina stessa del delitto. Era stato preso poco dopo e portato in carcere a Madrid con l’accusa di avere ucciso i due coinquilini. E aveva dato la sua versione su quanto accaduto a Gombi e Monaldi:"Hanno avuto una lite feroce con due persone arrivate da Perugia". È quanto avrebbe raccontato alla sorella, che vive in Venezuela.

Sulla scena del delitto, la mattina del duplice omidicio, gli uomini delle Volanti della polizia di Stato e della polizia locale hanno trovato un cagnolino, un barboncino bianco, che non era sporco di sangue. Vagava per la casa. Molti ancora i dettagli e gli aspetti da approfondire, tra cui il movente di un delitto compiuto in una maniera così atroce. Un’ipotesi è quella del rancore: secondo alcune testimonianze, infatti, la coppia aveva chiesto a Maffia di lasciare la casa.