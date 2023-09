Il Duse festeggia i suoi 200 anni. Claudio Cumani racconta la storia

La cronaca e il dietro le quinte. Il teatro raccontato con gli occhi (e la penna) di chi lo segue per mestiere. Inizia domani infatti il ciclo di quattro incontri ’Duse sala stampa’ per raccontare i 200 anni del teatro di via Cartoleria. Il primo appuntamento, domani alle 18 (tutti gli incontri sono ad ingresso libero) sarà con Claudio Cumani del Resto del Carlino che ripercorrerà la storia del Duse e della città di cui il teatro è in realtà lo specchio, tra passato e futuro. Si prosegue lunedì 25 settembre con Paola Gabrielli (Corriere di Bologna) che punterà sul volto più pop del Duse e il ruolo delle grandi interpreti femminili. Il 2 ottobre l’appuntamento vedrà Alessia Angellotti (Radio Bruno) porre l’accento sulle emozioni e i riti dei grandi live e sul rapporto tra radio e teatro. Infine, il 9 ottobre, Nicola Pirrone (Ansa) farà un tuffo nella musica classica a partire dalla storica esibizione di Maria Callas al Duse, nel settembre 1950.