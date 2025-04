Il ’facilitatore digitale’ parte in tour. Servizio a Mercatale e Ponte Rizzoli

Si amplia il servizio del Facilitatore digitale a Ozzano: un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze nell’uso delle tecnologie digitali o anziani che vogliono approcciarsi all’online. Grazie a questo servizio infatti, chiunque può ricevere in modo gratuito supporto per capire come navigare in Internet in piena sicurezza, utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione quali Spid, PagoPa, Anpr, creare e gestire un indirizzo mail o un account social così come capire l’utilizzo di smartphone, tablet e computer. Un progetto che aiuta anche le famiglie che ne hanno bisogno nell’iscrizione dei propri figli ai servizi scolastici.

Il servizio, da sempre fornito nella sede della biblioteca a Ozzano, da aprile e per tutto maggio si sposta anche nelle frazioni di Mercatale e Ponte Rizzoli: "Abbiamo deciso di ampliare il servizio per aiutare chiunque abbia difficoltà nell’approccio alle nuove tecnologie – spiega l’assessore alla Formazione professionale e Orientamento Matteo Di Oto –. Sapersi muovere nel mondo digitale è fondamentale per rimanere al passo coi tempi, tanto che anche per accedere ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione serve lo Spid". A Mercatale gli incontri si svolgono ogni mercoledì al Circolo Anspi, in via del Partigiano 3, mentre a Ponte Rizzoli ogni giovedì nel Centro civico A. Vason in via Duse 2.