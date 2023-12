Il faggio curvato si svela nello scrigno Freak Andò

Chi ha già avuto la fortuna di entrare al cinema Modernissimo avrà certamente percepito quell’atmosfera d’antan infusa da un luogo nato nel 1915 e sottolineata da un design prezioso, anche nei dettagli. Molte opere della scenografia del nuovo place to be bolognese, nel foyer, sul palcoscenico e nel caffè, arrivano da Freak Andò di Maurizio Marzadori e quindi non saranno parte della mostra – curata anche da Martina Marzadori – Il faggio curvato, dalla sua invenzione alla Secessione viennese che si apre oggi alle 19 nella galleria dentro al chiostro Cinquecentesco in via delle Moline 14c.

Poltrone, divani, dondoli, tavoli, fioriere, attaccapanni e mobili per bambini sono i protagonisti della nuova esposizione che mostra la bellezza di un design simbolo d’avanguardia attraverso le opere più significative in faggio curvato delle ditte Thonet, Kohn, Mundus, Fischel, Volpe, dalla Collezione Marzadori di mobili da bambino, fino ai capolavori dei più grandi architetti della Vienna inizi ‘900: Josef Hoffmann, Gustav Siegel, Otto Wagner, Marcel Kammerer, Adolf Loos, Hans Reinstain, Joseph Maria Olbrich, Otto Prutscher, Max Fabiani, Kolo Moser.

Oggetti non solo belli per se stessi ma espressione di un momento storico-artistico fecondo e di rottura che aspirava ad avvicinare le arti, musica, pittura, scultura, architettura, design e poesia, nella realizzazione di un ideale: "l’opera d’arte totale". Visitabile tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30 fino al 4 febbraio 2024.

Benedetta Cucci