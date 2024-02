Il fan club di Dino Sarti paga il nuovo loculo nel cimitero

Dino Sarti ha una sepoltura degna dell’uomo e dell’artista che fu. Ieri nel campo del cimitero di Monte San Giovanni, si è svolta l’esumazione dalla tomba in terra, domenica prossima all’ingresso del camposanto di questa comunità di Monte San Pietro è prevista l’inaugurazione della targa commemorativa che vuole ricordare il grande cantautore bolognese, in arte ‘spométi’ come recita la lapide apposta sul tombino che da ora accoglie i suoi resti mortali. Un trasferimento per niente scontato perchè tre anni fa, quando sulla lapide appoggiata sul terreno comparve l’avviso dell’imminente esumazione, si temette che i suoi resti finissero nell’ossario collettivo.

"Dino Sarti non ha parenti, solo una schiera sterminata di ammiratori, ma c’era il rischio concreto che i suoi resti finissero in un ossario" ha ricordato ieri mattina Romano Trerè, cultore di ogni genere di memorabilia di Sarti e autore con Sergio Parisini, di un libro sul cantautore. L’associazione Dino Sarti, con Cesare Fauni, ha preso l’iniziativa di acquistare il loculo e affrontare le spese della nuova collocazione: "Dovevamo evitare che finisse nell’ossario comune e dargli una tomba degna del suo nome. Con una raccolta di fondi abbiamo messo insieme la cifra necessaria, e anche di più, che poi abbiamo destinato in beneficenza", ha detto Fauni presente ieri mattina con Trerè, Valerio Negroni, Beba Mingardi, Patrizia Sarti e Roberta Sassatelli.

Morto diciassette anni fa, l’11 febbraio 2007, il cantautore che fece conoscere all’Italia l’anima e il dialetto bolognese fu seppellito sotto una lapide a terra nel cimitero di Monte San Giovanni, per sua volontà nello stesso luogo dove riposava ormai da cinque anni la moglie Angelica. Ma la sua scomparsa (artistica) era stata decretata diversi anni prima, tanto che, un po’ per scelta, ma anche per difficoltà economiche, nel 2002 Dino e Angelica decisero di andare ad abitare in affitto in una casa di campagna di Monte San Pietro,

La sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, domenica alle 11 presiederà alla cerimonia pubblica alla quale parteciperanno cittadini, ammiratori e artisti che gli furono amici.

Gabriele Mignardi