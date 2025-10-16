Il farmaco Cavallo di Troia: "Entra nelle cellule tumorali senza colpire quelle sane"

Un farmaco di nuova generazione che, una volta sviluppato, sarà capace di colpire in modo selettivo le cellule tumorali lasciando intatte quelle sane. Si potrebbe definire il Cavallo di Troia che inserisce la molecola chemioterapica nel punto esatto in cui serve. Lo ha testato su cavie animali un gruppo di ricerca internazionale a guida americana che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. Gli esiti – pubblicati sulla rivista Nature Communications – mostrano una regressione della malattia sia in modelli animali di neuroblastoma e rabdomiosarcoma, due tumori rari infantili, sia nel tumore del colon.

"Questi risultati – spiega Mattia Lauriola, professoressa di Istologia al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, che ha collaborato alla ricerca – aprono la strada a nuovi studi clinici, con l’obiettivo di sviluppare terapie di nuova generazione, mirate ed efficaci, capaci di sconfiggere tumori rari e ancora resistenti ai trattamenti attualmente disponibili". Gli anticorpi coniugati rappresentano una delle più avanzate frontiere della ricerca nell’ambito dell’oncologia di precisione. Si tratta di agenti in grado di combinare la selettività degli anticorpi con la tossicità mirata di una molecola chemioterapica, veicolata esclusivamente verso la cellula tumorale riconosciuta dall’anticorpo. Utilizzando questa strategia, nelle cavie si è osservata una regressione completa del tumore, che si è mantenuta anche dopo la conclusione della terapia.

Guidati da studiosi del Children’s Hospital di Philadelphia, i ricercatori si sono concentrati su un bersaglio specifico: un recettore noto come ALK. In diverse forme tumorali, questa proteina si trova in grandi quantità sulla superficie delle cellule malate, mentre la sua presenza è limitata nelle cellule sane. Questa sua caratteristica la rende un target ideale per le terapie mirate. L’anticorpo-coniugato è stato sviluppato per riconoscere il recettore ALK e veicolare la molecola chemioterapica esclusivamente nelle cellule che lo esprimono. "Le nostre analisi hanno confermato che la proteina ALK è un target molto promettente per contrastare diverse forme tumorali, incluso il cancro del colon", dice Martina Mazzeschi, ricercatrice all’Irccs Policlinico di Sant’Orsola. "Se infatti, nei modelli di neuroblastoma ALK era un target noto, le ricerche condotte negli ultimi cinque anni ci suggeriscono la presenza di ALK anche in alcuni sottotipi di tumori del colon". Un risultato interessante se si considera che questo tipo di tumore è la seconda neoplasia piu’ diagnosticata in Italia, con circa 50.000 nuovi casi ogni anno.

Marco Principini