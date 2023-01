Il Faro ad alta tecnologia stampato in tre dimensioni

Riprodotto in scala e tramite una stampa in 3D il Faro dei Caduti della Montagna di Gaggio Montano. Un lavoro di alta tecnologia realizzato nei giorni scorsi in 50 esemplari per iniziativa di Virgilio e Giovanni Tamburini (nella foto), fondatori e titolari della 3-T, azienda specializzata in componenti delle macchine di packaging, che in questo modo hanno voluto festeggiare i 50 anni di attività.

Per la riproduzione in 3D sono state utilizzate 2mila foto scattate con un drone. Le cinquanta copie sfornate in 3D sono state pitturate a mano dall’artista Nicole Sala. La prima copia è stata consegnata a Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio. Un’altra copia è andata a Enrico Della Torre, attuale assessore al Turismo di Alto Reno Terme, che nel mandato precedente aveva la stessa delega a Gaggio e aveva dato avvio alla valorizzazione del Faro. La riproduzione in 3D del Faro è stata sviluppata dal disegnatore Giacomo Vannacci. "Tramite la fotogrammetria – sottolinea – sono riuscito a ottenere questo solido tridimensionale del Faro di Gaggio".

n. m.