Il Faro si riaccende con la festa dei bimbi

Nuova luce all’ex Faro di Monghidoro, inaugurato venerdì alla presenza della cittadinanza, delle maestranze che ci hanno lavorato e dei dj che lo hanno animato negli anni e che si sono esibiti alla consolle, facendo nuovamente ballare tutti i presenti, arrivati anche dai comuni limitrofi. Sono infatti giunte al termine le opere del secondo e ultimo stralcio della riqualificazione dal punto di vista edilizio e funzionale dell’edificio denominato "Il Faro" e delle annesse aree esterne, grazie al finanziamento di 560mila euro derivanti dal bando di rigenerazione urbana della Regione, nel quale la domanda di finanziamento avanzata dal Comune era stata selezionata tra quelle più alte in graduatoria. Il primo stralcio pari 260mila euro, le cui opere si erano concluse nel 2023, era già stato finanziato attraverso i fondi della L.R. n. 5/2018 , riservati ai Comuni montani ed alle aree interne.

Il Faro è stato riqualificato urbanisticamente e messo in sicurezza visto che l’immobile era fatiscente e l’area esterna era in completo stato di abbandono. Sarà un centro di aggregazione da mettere a disposizione di giovani, meno giovani, associazioni locali, cittadinanza tutta (in mancanza di altra struttura idonea nel Comune) ove potersi ritrovare, fare musica, utilizzare la cucina per pranzi e cene sociali nonché animare attività di tipo turistico in un Comune montano nel quale da sempre spiccano a riguardo importanti vocazioni e presenze oltre ad ospitare il centro giovani.

"È stata una grande emozione tagliare il nastro: l’obiettivo è quello di ridare nuova vita ad una struttura che ha rappresentato molto nel passato per il nostro territorio e che deve tornare ad essere un fulcro per promuovere nuove opportunità di aggregazione e sviluppo, anche turistico del nostro Comune" dichiara il sindaco Barbara Panzacchi.

Proprio al Faro oggi, dalle 15 alle 19 ci sarà l’ expo dei commercianti, la festa dei bambini insieme al gruppo dei Talenti AiBi Monghidoro e le esibizioni di ballo country del gruppo Wild Angels country dance.

Zoe Pederzini