Il fascino del ’Grande Gatsby’ tra paillettes e charleston

E se le lussuose feste del Grande Gatsby fossero ambientate a Bologna? Vestiti anni Venti, piume e paillettes saranno i protagonisti del The Great Gatsby Carnival Party, il ballo in costume organizzato il 2 marzo dalle 19 nella cornice di Palazzo Grassi, sotto la direzione artistica di Terry Zanetti e Alessandra Lepri. Ospite d’eccezione Franz Campi, che condurrà la serata, canterà live con un corpo di ballo professionista, e intratterrà i presenti con giochi e prove attoriali. "Sono passati cent’anni dalla pubblicazione del romanzo Il Grande Gatsby e vogliamo ricreare l’atmosfera che ha ispirato le tre versioni cinematografiche: avremo un’esibizione di ballerini di charleston, ballo simbolo della modernità, dell’emancipazione femminile e delle flapper girls, donne che finalmente potevano guidare l’auto da sole, ballavano senza un accompagnatore ed esprimevano la loro libertà anche attraverso i costumi" spiega Alessandra Lepri. La sala sarà aperta alle danze dunque, e non solo: la sede del Circolo degli Ufficiali dell’Esercito ospiterà anche l’esposizione delle creazioni sartoriali ad hoc dell’Atelier Vittoria Bonini, presidente di Moda su Misura C Federmoda: "Piume, paillettes, femminilità: mi sono molto divertita a creare tre abiti ispirati agli anni Venti e siamo onorati di essere presenti" commenta. Anche il dress code per gli ospiti sarà rigorosamente anni Venti e alcune aziende offriranno premi ai look più in sintonia con lo spirito delle feste del Grande Gatsby. A decretare i vincitori sarà una giuria di giornalisti e ospiti presenti. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà la fragranza artistica Autentica di Felsina, il profumo d’ambiente, realizzato dalla famiglia di Barbara Corazza. Ispirato alle ricette originali del nonno Livio Grandi, questa eau de parfum sarà una raffinata rievocazione olfattiva dell’epoca. "La nostra sfida è profumare senza eccessi, trovando il giusto equilibrio. Inoltre, ci sarà una sorpresa: ho coinvolto nella serata una persona esperta di fragranze" anticipa Corazza. Tra musica, moda, profumi e danza non poteva certo mancare il cibo: un ricco buffet, curato dal catering Damiki, delizierà gli ospiti con piatti ispirati alle eleganti tavole dell’epoca. Dulcis in fundo, oltre ai classici fritti carnevaleschi della tradizione, gli ospiti potranno degustare il Dolcetto al limone di Daisy, l’iconico dessert che nel romanzo è usato come strumento di conquista. Per l’occasione, sarà reinterpretato in chiave moderna dal pastry chef del catering: non un classico tortino, ma un muffin con ganache al limone. Per informazioni e prenotazioni 329-8467072, 351-6362104, 334-7846805.

Alice Pavarotti