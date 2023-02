Il fattore decisivo dell’affluenza

Andrea Bonzi

Chissà se queste primarie sono davvero l’ultima chance per il Pd. Di sicuro, per un partito che fatica da sempre a trovare una direzione, diviso fra riformismo e movimentismo, tra centro-sinistra o sinistra-centro, i gazebo 2023 rappresentano una prova decisiva. Da questa sfida tutta emiliana tra il presidente Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, diversi per molti aspetti ma capaci di governare insieme, dovrà uscire la direzione dei democratici nei prossimi anni. Una traversata nel deserto (a livello nazionale), con un esecutivo di centrodestra che ha già dato segnali chiari ai propri elettori e intende andare avanti, mettendo da parte le divisioni (che non mancano).