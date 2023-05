Il fenomeno delle baby gang Santovito: "È boom di denunce Rubano per pagarsi il cellulare"

di Federica Orlandi

Gruppi di adolescenti che terrorizzano coetanei e non solo. Zone ormai "rosse", come piazza San Francesco, che i giovani hanno paura ad attraversare, la sera, per timore di finire nel mirino di qualche bullo. E "branchi" che prendono a bastonate gente che fa jogging (è successo a San Lazzaro), picchiano e rapinano coetanei al fast food (via Indipendenza), sputano in faccia agli autisti del bus. Insomma, sembra che la situazione delle baby gang, in città, stia sfuggendo di mano.

È così, colonnello Rodolfo Santovito?

"Vorrei fare una precisazione – risponde il comandante provinciale dell’Arma –: di fronte a questo fenomeno complesso, delicato e odioso, valutazioni più ampie rispetto a quelle del solo del comando bolognese, ci fanno ritenere non si possa parlare di baby gang. Questo è infatti un fenomeno che descrive gruppi di minori ben organizzati, con gerarchia e ruoli chiari, che mirano a un controllo del territorio. Non è quello che sta succedendo a Bologna e provincia. Qui il problema è di reati commessi da minori, certo, ma non ’strutturati’ in baby gang".

Gang o no, questi gruppi di adolescenti fanno paura. I reati da parte di minori stanno aumentando?

"Abbiamo registrato una recrudescenza. Abbiamo notato, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio, che si tratta di gruppi di giovanissimi che si incontrano magari con l’intenzione di stare insieme e divertirsi, poi esagerano e le loro azioni debordano nella devianza, nella delinquenza".

Circa un anno fa, il quartiere Savena fu vessato da teppisti tredicenni. I carabinieri, li fermarono. Ora invece pare che i gruppi siano più numerosi e indipendenti tra loro. È così?

"Alcuni giovani, non tutti fortunatamente, mettono in campo questa forma deviata di socializzazione. Sotto certi aspetti è più complicata da contrastare, perché fatta di azioni estemporanee, non prevedibili. E il numero di reati commessi da ragazzini, che contrastiamo di concerto con Procura e Tribunale per i minorenni, sta aumentando".

Un’idea?

"Nel 2022 abbiamo arrestato 37 minorenni e denunciati altri 556. Rispettivamente l’85% e il 50% in più sull’anno precedente. E il 2023, in questi primi mesi, sembra in linea con quell’andamento, o di poco inferiore".

Questi ragazzi hanno alle spalle contesti complicati?

"No, sono molto diversi tra loro. Se poi una volta si trattava per lo più di giovani stranieri, con problemi di integrazione, ora non è più così: abbiamo a che fare con italiani e con stranieri, in egual misura".

I carabinieri del Comando provinciale, dislocati in 69 stazioni su 55 Comuni, garantiscono la loro presenza sul territorio. Ma come si possono prevenire tali reati?

"Come carabinieri abbiamo creato una rete con servizi sociali del Comune, dirigenti scolastici, associazioni sportive. E con i genitori. Nel 2022 abbiamo incontrato 2.200 studenti nelle scuole, per intercettare difficoltà e pure situazioni di vero e proprio pericolo. Di recente ho avuto un incontro molto proficuo con alcuni giovani detenuti del Pratello e i loro fantastici educatori: è stata un’occasione di grande riflessione. In generale, cerchiamo di informare i ragazzi e metterli in guardia da condotte che a volte sottovalutano, ma che hanno invece conseguenze molto gravi".

Sottovalutano?

"Ci siamo accorti che i motivi che spingono i ragazzini a delinquere sono principalmente due: uno ’strumentale’, cioè ottenere nel modo più rapido possibile i mezzi per divertirsi, per esempio i soldi per pagarsi da bere o comprarsi un cellulare nuovo. È il caso dei reati contro il patrimonio o la persona. L’altro è il divertimento che tracima nell’illegalità, senza che i ragazzi abbiano davvero la percezione di stare commettendo un reato grave. È il caso del bullismo online, per esempio. Questa non è una giustificazione: è quello di cui ci siamo resi conto stando a contatto con molti di loro".