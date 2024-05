Il fenomeno ’Sephora kids’ e i suoi rischi

In questi anni il mondo della moda ha avuto una crescita esponenziale nella vita dei ragazzi ed i social non hanno aiutato. Mettetevi nei panni di una bambina di 8 anni che vive in un mondo in cui le nuove superpotenze sono i brand come Nike, Trapstar, Essence e Sephora. È proprio quest’ultima che da qualche tempo ha attirato l’attenzione dei media a causa dei nuovi ’clienti’ che ha conquistato. Sì, ’clienti’, perché si tratta di bambine alla soglia dell’adolescenza che prendono d’assalto i negozi alla ricerca dei nuovi articoli che, nonostante il costo, vengono immediatamente acquistati a discapito dei conti bancari dei genitori.

Il fenomeno è nato negli Usa anni fa, ma dall’inizio dell’anno ha subito un netto aumento anche qui in Europa attraverso i social, che rimangono il principale veicolo di comunicazione e diffusione di queste tendenze assurde. Attualmente, milioni di giovani utilizzano creme antirughe e altri strani prodotti attratti dalla tendenza ’Mi mostro dunque sono’.

Ma perché ciò avviene? Innanzitutto, va sottolineato che spesso sono i genitori stessi ad incoraggiare e accompagnare i loro figli in questo comportamento. Tuttavia la principale causa va ricercata nei social, strumenti per i quali i ragazzi di oggi farebbero di tutto pur di essere popolari.

Molte di queste ’Sephora Kids’, così chiamate dalla società, pubblicano le loro foto per ottenere più like. L’uso di queste sostanze, che a lungo termine sono corrosive e dannose, causano molti danni alla pelle e malattie come la dermatite atopica, caratterizzate dalla presenza di pelle secca e arrossata. Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, afferma che "ciò provoca danni innumerevoli, soprattutto a livello psicologico e morale, sull’autostima e sulla spontaneità della loro vita".

Ci siamo recati alla Meridiana, centro commerciale di Casalecchio, a sentire cosa ne pensano le commesse di Sephora.

Ci hanno detto che non conoscevano il fenomeno e hanno espresso una posizione contraria all’omologazione di massa: "Ognuno ha un proprio cervello e deve pensare coscientemente alle conseguenze delle proprie azioni".

Alcune di loro hanno incontrato ragazze che sembravano coinvolte in questo fenomeno e hanno sconsigliato vivamente l’uso di questi prodotti. Tuttavia, sembra che i social media prevalgano sull’esperienza di coloro che ne sanno di più.

Orefice, Passini e Adam 3E