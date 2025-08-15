Il Ferragosto di chi resta in città. Piscine, sagre, musei e spettacoli. Una guida davvero per tutti i gusti

Il giorno di Ferragosto necessita di un vero e proprio piano logistico: dove andare, cosa fare? Si può optare per la gita al fiume, quella in appennino, quella in campagna. Ma se si rimane in città ci vogliono delle alternative, perché farà caldo.

1. BATTIFERRO

Nel cuore dell’estate bolognese, il Sostegno del Battiferro si trasforma in un giardino ottocentesco dove storia, musica e teatro si intrecciano per due serate. Oggi, alle 21, il palco di ‘Battiferro finché caldo’ ospita ‘Raccontami di Bologna’, del Teatro degli Angeli firmato da Gabriele Baldoni e Claudia Rota, con la regia di quest’ultima. Si tratta di un viaggio teatrale brillante e poetico, ambientato nel salotto estivo, tra lanterne accese e piante ombrose, del conte Rusconi e della contessa Cornelia Rossi Martinetti, protagonisti di un raffinato gioco scenico. Al Battiferro c’è anche il punto ristoro per mangiare e bere.

2. PISCINA VANDELLI

Oggi, 15 agosto, relax, divertimento e una pausa dal caldo: alla Piscina Vandelli si fa il bagno, si prende il sole e c’è la ghiacciolata per tutti. Ma momenti speciali ci sono in tutte le piscine Sogese: https://sogese.com.

3. MUSEI APERTI

In occasione di Ferragosto i Musei Civici del Comune saranno aperti per l’intera giornata con orario uniforme e continuato dalle 10 alle 19. Info: www.museibologna.it. Tra le mostre ‘Facile ironia’ al MAMbo, che chiude il 7 settembre, e all’Archeologico, nell’atrio, nel lapidario e alla collezione permanente ‘Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini’. Anche la Pinacoteca Nazionale è aperta con la mostra ‘Il Giardino delle Risonanze. La Pinacoteca nazionale di Bologna incontra il MAMbo’.

4. PRANZO CON LE CUCINE POPOLARI E SPETTACOLO

È diventato un appuntamento fisso del Ferragosto il pranzo conviviale delle Cucine Popolari, nello spazio all’aperto dei Teatri di Vita, nel Parco dei Pini (via Emilia Ponente 485, a Borgo Panigale). Dopo il pranzo con piatti tradizionali (anche vegetariani) c’è la maratona con i comici e le comiche de La cicala d’oro, con il voto da parte di tutto il pubblico per gli sfidanti e le sfidanti della quarta edizione. Il costo del pranzo è di 25 euro, che andranno a sostegno dell’attività delle Cucine Popolari. Sul sito di ‘Bologna Estate’, nella pagina dedicata all’evento, c’è il link per prenotare.

5. FESTA DEI BAMBINI

A MONTEACUTO

Un pomeriggio all’ombra dei secolari castagni per rispolverare i giochi della tradizione. Dalla corsa con le uova, alla pentolaccia, al tiro alla fune, le giovani generazioni riscoprono il modo di divertirsi e di gareggiare delle generazioni passate. Merenda per tutti. Dalle 15,30 alle 18,30 presso il parco de ‘La Pista’ a Monteacuto delle Alpi.

6. ZUCCHERINI MONTANARI

IN FESTA A GRIZZANA

Sono 75 anni di storia, tradizioni, valori e sapori. Il Ferragosto sull’Appennino bolognese profuma di zuccherino montanaro e a Grizzana Morandi tutto è pronto per la 75esima edizione della storica Sagra dello Zuccherino. Una festa che cominciò dopo la guerra, con la volontà di ricostruire un paese e una comunità e lo zuccherino tradizionale di questi luoghi era già il dolce tipico delle feste. Per le strade di Grizzana potrete trovare gli storici zuccherini e mille altri dolci, prodotti con cereali antichi e frutti di stagione. Si mangerà e ballerà per strada da mattina a sera. Non mancheranno naturalmente la Regina e il Re e il tradizionale gettito di 1000 zuccherini dorati al popolo.

7. FESTA DELL’UNITÀ

A LOIANO

Da oggi a domenica, nel piazzale della Primavera, tre giorni di festa tra cibo, musica e dibattito politico dalle 17,30 alle 19. Alla musica: oggi Germano Bonaveri, domani sul palco Ciro e domenica Diego e Matilde, voce e chitarra.

8. ALPE IN FESTA

A MONGHIDORO

Si chiude proprio oggi la Festa di Santa Maria con il mercatino per le vie di Monghidoro, apertura dello stand gastronomico alle 19 e live in piazza con Andrea Pifferi e Leonardo Rossi. Poi Eleonora Paroli e band.