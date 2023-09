Il festival al Pratello. Bologna Esterno Notte al via con Rigosi Martedì al Pratello, la rassegna letteraria "Le Notti del Pratello" presenta Giampiero Rigosi in dialogo con Silvia Santachiara e Laura Bessega. Carlo Lucarelli presenta "In compagnia del lupo". Librerie indipendenti e attività locali partecipano.