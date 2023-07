Il festival Crinali celebra la vita della Magnani

Il festival Crinali si è spostato a Marzabotto. La rassegna artistica che viaggia lungo tutto l’Appennino si è fermata a Kainua, il museo nazionale etrusco. Venerdì alle 21 andrà in scena lo spettacolo ’Anna, la nascita di un film’, con i dialoghi che sono un estratto della sceneggiatura di film che ha come soggetto la vita di Anna Magnani. Il film in questione è ’Anna, l’Opera Prima’ che ha come regista Monica Guerritore, e che è la prima pellicola in assoluto sulla storia dell’attrice. Il 26 settembre 2023 ricorrono i 50 anni dalla morte della Magnani, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar. Secondo la regista Guerritore, celebrarla è un dovere del mondo dello spettacolo e, in particolare, per lei donna, prima che interprete, raccontarne la vita difficile, l’immenso talento, e la forza del carattere. La nuova avventura del film Anna inizia, dunque, con un racconto come autrice e regista oltre che interprete, racconto rivolto al pubblico e condiviso con il pubblico.

"Ed ecco che avanza verso di me un’altra donna gigante: fiera, altera, ma vinta. È Anna Magnani. L’idea di un film – racconta Guerritore – è un fantasma che appare nella testa, una figura che si racconta da sé. Irrompe poi il punto di vista, il momento privilegiato: la notte dell’Oscar. Il trionfo e la fine che si accompagnano. Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi come film o serie, si deve fare comunità".

Il racconto di questa produzione artistica porta avanti una rivoluzione: coinvolgere direttamente lo spettatore, ascoltarne la reazione, il respiro, saltando le intermediazioni mediatiche e commerciali. Alle 18.30 inizieranno le visite guidate tematiche al parco archeologico a cura del Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto, a seguire possibilità di un aperitivo a cura di Azienda Agricola ’La Casetta’. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Comunale di Marzabotto. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro ed è gratuito per i minori di 14 anni.

Massimo Selleri