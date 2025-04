Il ’Festival dei Sentieri’ per tutte le gambe

Tutti sui sentieri: a piedi, a cavallo, in bicicletta. Si allarga l’orizzonte del Festival dei Sentieri, che dopo la prima fortunata edizione del 2024, tornerà a sciamare fra i monti di Castel d’Aiano nel fine settimana del 17 e 18 maggio. "La manifestazione è partita molto bene l’anno scorso, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati – spiega la prima cittadina Rossella Chiari –. È nata per valorizzare e promuovere le ricchezze del nostro territorio, quelle naturalistiche ma non solo, anche le tante testimonianze storiche e culturali, e ci siamo riusciti. L’altro importante risultato che abbiamo raggiunto è che tutto ciò è stato possibile grazie all’apporto e al coinvolgimento di privati, istituzioni, aziende e sponsor, dimostrando che quando le sinergie tra pubblico e privato ci sono si possono fare cose importanti".

Per la seconda edizione, però, il Comune si è prefisso un ulteriore passo avanti. "Ci siamo posti un altro obiettivo importante – aggiunge la sindaca – provando a unire alla parola sentieri il concetto di inclusione. Il nostro leit motiv sarà proprio questo: vogliamo parlare dei sentieri fisici ma anche di quelli emotivi, percorrere un cammino di ascolto, condivisione e rispetto per superare barriere fisiche ma anche sociali, e dare un ulteriore significato all’iniziativa". La realizzazione concreta di questo proposito sarà l’inaugurazione, sabato 17 alle 15.30, di ’Un passo oltre... il sentiero dell’accoglienza’, un percorso inclusivo che collega il Santuario della Madonna di Brasa alla frazione di Sassomolare, la cui caratteristica è di poter accogliere anche persone con disabilità: "Lo stiamo attrezzando anche con pannelli pensati per i non vedenti dove, grazie a un QR Code, sarà possibile ascoltare la descrizione e le storie del posto", conclude Rossella Chiari.

Il tema dell’inclusione sarà anche al centro della tavola rotonda in programma il sabato alle 10, in apertura della manifestazione, alla sala civica presso il Parco Croce, con i saluti istituzionali della sindaca e dell’assessora regionale al Welfare Isabella Conti e una serie di relatori qualificati del mondo dell’escursionismo e della sanità. Nella stessa giornata sono in calendario quattro eventi, tre escursioni a piedi e una in mountain bike; altri otto sono previsti la domenica fra escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta, oltre a un laboratorio per bambini: le passeggiate, di diversa difficoltà e in differenti settori del territorio, saranno condotte da associazioni e guide ambientali escursionistiche del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione; informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito web del Comune. Al Parco Croce verrà allestito dalla Pro Loco uno stand gastronomico dove, di ritorno dalle escursioni, tutti potranno pranzare con menù a prezzo fisso. Durante il festival saranno anche visibili la mostra fotografica ’La vita tra sentieri e paesaggi in Appennino’ e il celebre plastico della Linea Gotica, a 80 anni dalla Liberazione.

Enrico Barbetti