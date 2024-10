Il Festival del turismo sostenibile nelle Valli del Reno e del Setta

La tappa bolognese di IT.A.CÀ, Festival Nazionale del Turismo Responsabile, fa sosta in Appennino. Molte le iniziative sul territorio provinciale proseguiranno fino al 13 ottobre: il passaggio sul nostro Appennino è uno dei più importanti del Festival perché proprio a Bologna, nel 2009, è nata questa manifestazione, da subito in grado di proporre modelli alternativi di turismo. "IT.A.CÀ è sempre stata una frontiera di sperimentazione: qui abbiamo cercato modi nuovi per fare incontrare abitanti e viaggiatori – rivela Simona Zedda, project manager della tappa bolognese –. Il tema di questa edizione sono le radici in movimento. Ogni iniziativa nasce dalla costante collaborazione con associazioni e realtà locali".

Gli appuntamenti di IT.A.CÀ. si svolgeranno nelle valli del Reno e del Setta, a Lizzano da venerdì a domenica e a Marzabotto domenica 13 ottobre. Dalle 10 di venerdì alle alle 21 di domenica, a Lizzano in Belvedere, sarà la volta di Poesando, piccolo festival della letteratura in cammino che attraverserà borghi e boschi in compagnia di scrittori, musicisti e guide ambientali. Chiude il ciclo l’appuntamento di domenica 13 ottobre a Marzabotto che inizierà alle 10 dalla stazione di Lama di Reno per concludersi alle 18 nel capoluogo. Durante la giornata si potranno prima ammirare i murales dedicati al comandante Lupo, per poi spostarsi, sempre in treno, a Pian di Venola, dove si seguirà il corso del Reno tra Sperticano e Marzabotto, in cammino nei luoghi della resistenza compiendo una esplorazione tra passato e presente.

Durante il cammino i presenti saranno guidati in un’azione collettiva di arte pubblica al riparo degli alberi, alla scoperta dei legami esistenti tra gli umani e gli altri viventi. Le iniziative sono gratuite e per partecipare è necessaria la prenotazione. Maggiori informazioni su www.festivalitaca.net.

f. m.