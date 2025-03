Il Festival della divulgazione anti fake news

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il (Piccolo) Festival della Divulgazione, un appuntamento ormai consolidato che, dal 21 marzo al 15 aprile, animerà il territorio dell’Unione Reno Galliera con incontri, conferenze e spettacoli dedicati alla conoscenza, affrontata con rigore scientifico e passione divulgativa. Anche quest’anno lo slogan è "portatevi curiosità e, come sempre, l’obiettivo è contrastare la superficialità dell’informazione e la diffusione di bufale e contenuti distorti, promuovendo una cultura accessibile e di qualità".

Il programma di questa quarta edizione propone 16 eventi gratuiti, con ospiti autorevoli che spazieranno dalla scienza alla filosofia, dalla psicologia all’arte, senza dimenticare la musica e la sostenibilità. Si parte il 21 marzo con Guido Barbujani e la conferenza ’L’alba della Storia. Una rivoluzione iniziata diecimila anni fa’ (Oratorio San Giuseppe, San Giorgio di Piano). Il giorno successivo, il 22 marzo, l’orchestra giovanile Il Temporale si esibirà con Michele Serra in ’Giovani Note, Grandi Idee!’ (Teatro Alice Zeppilli, Pieve di Cento). Tra gli appuntamenti più attesi: Roberto Mercadini con il monologo ’Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’ (29 marzo, Sala Giulietta, San Giorgio di Piano), Giacomo Moro Mauretto che affronterà la crisi climatica con ’Moriremo tutti. Le questioni ambientali senza allarmismo né immobilismo’ (5 aprile, Palazzo Rosso, Bentivoglio) e Beatrice Mautino, che smaschererà bufale e teorie pseudoscientifiche con la conferenza ’Pseudoscienze e fake news. Dalla new age all’era dei complotti’ (12 aprile, Sala Giulietta, San Giorgio di Piano).

Non mancheranno momenti dedicati ai diritti umani, alla filosofia e alla tutela del territorio, come l’incontro ’Capitalismo e diritti umani’ con Alvaro Bozo Garcia e Francesca Campomori (30 marzo, Biblioteca Mario Luzi, San Pietro in Casale) o l’approfondimento su ’Donne nella filosofia’ con Esmeralda Moretti (9 aprile, Biblioteca Comunale, San Giorgio di Piano).

Promosso dal Comune di San Giorgio di Piano e dall’Unione Reno Galliera, con il sostegno degli altri Comuni ospitanti, il festival si conferma un’occasione per avvicinare il pubblico a temi complessi in modo chiaro e coinvolgente. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Zoe Pederzini