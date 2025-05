Il Festival della salute fa tappa al Gran Reno, prevenzione al centro

Fa tappa oggi alle 17 al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio il Festival della salute: il cartellone di attualità per cittadini di ogni età riguardo a temi di salute pubblica e privata. Non solo quindi convegni dal valore scientifico, ma anche incontri dal sapore dell’intrattenimento per avvicinare i giovani al concetto, fondamentale, di prevenzione.

Oggi saranno presenti il cane guida Kyle, con Ivan, un ragazzo cieco, e Milena Rubini, coordinatrice del servizio cani guida del Lions di Limbiate. Ed è solo una parte del programma di incontri con rappresentanti del mondo delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo che punteranno a sensibilizzare i presenti. Conduce la giornata Franz Campi, autore e musicista che sarà affiancato da Emanuele Lambertini, atleta italiano paralimpico, specializzato nella spada e nel fioretto.

Sul palco del Gran Reno si succederanno gli interventi dell’assessora Roberta Li Calzi, della consigliera delegata alla disabilità del Comune di Bologna, Roberta Toschi, poi Mario Vanelli, Alberto Alberani, Alessandro Leo, Asia Galeotti, Maria Luisa Grech, Silvana Fusari, Vittorio Martone, Giovanni Grassi, Sofia Assirelli, Enrico Ercolani, Beatrice Beni, la squadra di basket in carrozzina dei Bradipi, la presidente di Angsa (genitori soggetti autistici) Marialba Corona, Massimo di Menua di Campus dei campioni e l’imitatore Walter Brunetti.

g. m.