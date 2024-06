Il Festival dell’ambiente invade l’Appennino

Parte il ’Festival dell’ambiente e del consumo critico dell’Appennino’, un grande evento che nasce dall’unione di ’Bologna Montana Evergreen Fest’, la Festa dell’ambiente e della sostenibilità, e Festival Zighinì, il Festival del lavoro dignitoso e del consumo critico. Un ’matrimonio’ nato per la promozione dell’Appennino e la valorizzazione dei territori rurali e delle loro ricchezze culturali, storiche e naturali, nonché per incentivare il turismo sostenibile con l’obiettivo di promuovere un consumo critico e responsabile delle risorse. Il nutrito programma a cui ha dato vita questa collaborazione propone eventi per tutti i gusti che si snoderanno a partire da oggi fino al 13 luglio.

Oggi dà avvio al Festival una staffetta podistica dei runner ’Viva il Verde’ che, dalle 5 del mattino alle 19, percorreranno i quasi 100 chilometri del percorso, e che precederà l’inaugurazione istituzionale di ’Bologna Montana Art Trail’, che si svolgerà alla presenza dell’Assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. Bologna Montana Art Trail, con il suo anello di 100 chilometri, farà da filo conduttore agli eventi del Festival e, nei Comuni coinvolti si terranno presentazioni di libri, attività per la salvaguardia dell’ambiente, pulizia dei territori, mercati di prodotti biologici, laboratori per ragazzi, attività esperienziali, mostre, convegni, conferenze e concerti. L’attenzione alle pratiche di lavoro dignitoso si esprime attraverso il coinvolgimento di produttori con filiere etiche e sostenibili. Sul tema il documentario ‘Per Amore di Pace’, che racconta il caporalato, sarà proiettato in anteprima nelle due serate finali del Festival.

A caratterizzare tutto il percorso sarà la Rassegna Bologna Montana Land Art, che vedrà la presenza di artisti invitati a realizzare opere di Land Art in luoghi panoramici lungo i sentieri dell’itinerario. Il progetto prevede la realizzazione di più di 50 opere nell’arco dei prossimi anni, per dar vita a una galleria d’arte permanente e a cielo aperto.

Nel dettaglio, Bologna Montana Evergreen Fest si terrà da oggi al 9 giugno ed è organizzato da Viva il Verde in collaborazione con Bologna Montana, marchio del protocollo sottoscritto dalle amministrazioni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e Sant Benedetto Val di Sambro, ai quali si sono aggiunti Castiglione dei Pepoli, Monterenzio e Pianoro.

Il Festival Zighinì si terrà da oggi al 13 luglio ed è organizzato da Iscos Emilia-Romagna Ets, una Ong che opera a livello internazionale e in Italia, con il patrocinato dei comuni di Bologna Montana. Approda in Appennino toccando Loiano, Monghidoro Monzuno e Pianoro. Oltre a Confcommercio Ascom e Viva il verde, sostengono il festival la Città metropolitana, Iscos Emilia-Romagna, Bologna Welcome e Cisl Emilia-Romagna.