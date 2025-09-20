Il Festival Francescano. Nel ’Cantico’ spunta l’IA

Torna il ‘Festival Francescano’ in piazza Maggiore a tema ‘Il Cantico delle connessioni’. Oltre cento ospiti, da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre, tra scrittori, teologi, uomini e donne di spettacolo che s’interrogheranno su digitale, ambiente, intelligenza connettiva e artificiale, in una rilettura contemporanea del celebre ‘Cantico delle Creature’ che San Francesco compose ottocento anni fa. Questa edizione, spiega infatti fra Giampaolo Cavalli, presidente del Festival Francescano, "si propone di rileggere il ’Cantico’ cercando di comprendere anche l’ultima creatura arrivata, l’intelligenza artificiale, che dobbiamo imparare a governare".

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, spiega il senso del tema di questa edizione del Festival nel nome del santo di Assisi: "Se non siamo connessi vuol dire che siamo solitari. Ma c’è connessione e connessione. Noi siamo iperconnessi, ma ho l’impressione che invece ci sono tanti monologhi e quindi non c’è nessuna connessione".

Da qui, "penso sempre che se non c’è l’aspetto fisico, il dialogo è molto pericoloso, perché ti fa illudere di avere tanti amici e poi in realtà ti trovi in realtà solo. Se invece c’è l’aspetto fisico, il dialogo è eccezionale: diventa una connessione che può aiutare, creare rete", sintetizza il cardinale.

Non manca, poi, un commento alla proposta di reintrodurre, il 4 ottobre, la festa nazionale per celebrare San Francesco (in auge fino al 1977). Sul fatto che la data cadrebbe, a Bologna, nello stesso giorno in cui si celebra il patrono cittadino San Petronio, Zuppi scherza: "Nessun problema, i due vanno d’accordo: potremmo festeggiare la mattina uno e il pomeriggio l’altro". Del resto, continua, "reintrodurre quella che celebra una figura come San Francesco, così importante per l’umanesimo italiano, sarebbe un’ottima occasione per riascoltarlo di nuovo. L’anno prossimo sarà l’ottavo centenario della sua morte: sarebbe una cosa bella".

Zuppi sarà tra i protagonisti del Festival (alla XVII edizione) con il sindaco Matteo Lepore (che parteciperà a un dibattito sull’urbanistica), l’ex premier Paolo Gentiloni, l’inviata di guerra Francesca Mannocchi, lo psichiatra Valentino Andreoli, la comica Geppi Cucciari e altri. In calendario anche tanti spettacoli con Leo Gassmann, Giobbe Covatta, Ascanio Celestini e Francamente, da X Factor 2024.