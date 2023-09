Il Festival Francescano torna in città. Si parlerà di sogni, regole e vita

La quindicesima edizione del Festival Francescano arriva in piazza Maggiore da giovedì a domenica con convegni, tavole rotonde e laboratori anche rivolti ai più piccoli. Tre giorni immersivi che celebrano gli ottocento anni della regola di frate Francesco, affrontando al tempo stesso l’attualità dei giorni nostri. Dalla cultura all’università, con molte figure istituzionali, sono un centinaio gli ospiti della manifestazione.

"Verranno persone di estrazione e storie diverse, che insieme si confrontano e si fanno domande: se una regola ha ancora senso, se la parola ‘obbedire’ a un progetto ha ancora senso e si coniuga anche con la parola ‘disobbedire’ – spiega fra Giampaolo Cavalli, presidente del Festival –, in un momento in cui siamo allergici alle regole, ci chiediamo se possa avere ancora senso cambiare la società insieme".

Il programma scientifico, nel quale ci sarà anche il cardinale Zuppi, avrà inizio giovedì alle 15 a Palazzo d’Accursio con un convegno sulla Regola francescana, coordinato dallo storico francese Jacques Dalarun. Ma le iniziative spaziano in diversi campi: ci sono incontri con autori come il filosofo francese Frédéric Gros ed Éric-Emmanuel SchmittK; gli spettacoli, invece, troveranno spazio sul grande palco di piazza Maggiore: Ginevra Di Marco, cantautrice folk e popolare, fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio. E ci sarà anche l’occasione per festeggiare i 60 anni del Piccolo Coro dell’Antoniano. E il tutto si svolgerà proprio in piazza, luogo sociale di raccoglimento e di comunità.

"Il Festival ha preso casa a Bologna, il movimento francescano è molto importante nella cultura del nostro Paese – spiega il sindaco Lepore –, in un momento in cui anche Papa Francesco sta riprendendo parola con una nuova enciclica e nuove idee importanti per il pianeta, sia sui temi dell’ambiente che del lavoro, per la dignità della persona. Bologna sarà protagonista in questo appuntamento". Anche la Regione è presente all’evento: "L’attenzione al fenomeno religioso e all’ordine francescano è un atto dovuto – aggiunge Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura –, soprattutto quando è portatore di verità. È un messaggio per tutti".

Partner gold della manifestazione è Rekeep. "Dal 2015 siamo coinvolti in questa manifestazione in vari modi – afferma il presidente Claudio Levorato – per dimostrare una condivisione di valori e obiettivi che riguardano la nostra società". Al fianco del Festival c’è Bper Banca, che "partecipa come sponsor – Giuseppe Corni, direttore del persona di Bper –. È una comunione di intenti che condividiamo con lo spirito del Festival. L’azienda investe nella responsabilità sociale e di impresa".

Mariateresa Mastromarino