Il Festival Francescano. Tre vie ‘attraverso le ferite’

Sono tante le novità della sedicesima edizione del Festival Francescano ‘Attraverso ferite’, che si terrà in piazza Maggiore da giovedì 26 a domenica 29. Tra queste, la suddivisione del programma (più di cento iniziative) in tre diversi percorsi. La ‘via della speranza’ propone un festival visto con gli occhi del futuro. Tra gli ospiti più noti, in particolare ai giovani, ci sono il podcaster Pablo Trincia e l’influencer Pietro Morello, che saliranno sul palco giovedì 26.

Appuntamenti speciali per loro anche nella mattina di sabato 28 con la tavola rotonda alla quale parteciperanno il cantautore Giovanni Caccamo, il medico Pierdante Piccioni, la conduttrice televisiva Eva Crosetta e gli atleti della Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down. Segue la conferenza dell’avvocata Cathy La Torre, attivista per i diritti umani e civili. In serata, il dj set di Carota e Bebo de Lo Stato Sociale, con un Silent party (la musica viene ascoltata attraverso cuffiette)

Il secondo percorso, denominato la ‘via della meraviglia’, offre concerti, teatro, spettacoli e riguarda i personaggi più noti al grande pubblico. Venerdì 27 spazio allo psicoterapeuta Massimo Recalcati con la lectio ‘Ogni volta l’amore ci salva dalla ferita del mondo’ . Alla sera, si terrà lo spettacolo con il cantante Simone Cristicchi e don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. Sabato 28 ci sarà la conferenza di una psicoterapeuta molto nota e apprezzata, Stefania Andreoli, in dialogo con l’autrice Carlotta Vagnoli e, in serata, all’Arena del Sole, un grande spettacolo: il concerto di Noa e Mira Awad, dal titolo ‘Cantare la pace’. Nella mattinata di domenica è in programma il dialogo tra il direttore della Ong-Onlus Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro e l’immunologo Alberto Mantovani sul tema ‘la medicina al servizio dei più fragili’. Alle 15: “Sotto riflettori spenti’, testimonianza del cardinale francescano Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini e il giornalista Nello Scavo.

Infine, il terzo percorso, la ‘via della sapienza’, con intellettuali del calibro di Jacques Dalarun, Davide Rondoni, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Carlo Monaco, Sylvain Detoc, Roberto Mancini, Francesco Occhetta, Alberto Melloni. Anche quest’anno, si terrà la lectura Dantis che avrà come commentatore d’eccezione Marta Cartabia, prima donna a presiedere la Corte Costituzionale: al centro, il Canto III del Purgatorio e il tema della giustizia terrena e divina.