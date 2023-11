Il festival ’I fiori blu’ oggi in Simposio. Domenica lo spettacolo con tre performer

Prosegue l’edizione de ’I fiori Blu MusicaTeatrofestival’ curata da Gruppo Elettrogeno, proponendo per oggi in Salaborsa, a partire dalle 9 l’ultimo incontro con ’In dialogo con le metamorfosi’, un’immersione nel poema epico di Ovidio che ha fatto tappe nelle biblioteche della città e oggi vede al centro della riflessione del ’Simposio’ proprio le esperienze di comunità artistiche. tante le testimonianze, da Porpora Marcasciano a Fernando Torrenti (istituto Cavazza) e Martina Palmieri (regista Gruppo Elettrogeno).

Il festival poi domenica fa tappa al Tpo dove, alle 17, va in scena ’Inclinazioni’, uno studio che porta sul ring i desideri e le istanze espressi da tre performer nei mesi di laboratorio e di incontri che si sono tenuti, intrecciando le varie suggestioni nate intorno all’opera di Ovidio e, come boxeurs, sono pronti a confrontarsi per il primo gong.