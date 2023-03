Il Festival renderà omaggio al grande talento di Anna Magnani

Un’oasi luminosa al riparo dalle inquietudini del nostro tempo. Ecco il Cinema Ritrovato, festival dedicato ai cinefili, che inizia a scaldare i motori con alcune anticipazioni cult del grande mare di pellicole che si vedranno poi dal 24 giugno al 2 luglio in città. Un viaggio lungo 120 anni, fatto di grandi capolavori e rarità riscoperte, restauri e proiezioni in pellicola, per 9 giorni in 6 sale della e in piazza Maggiore. Si parte dalle ricorrenze e quindi ecco i ’50 anni senza Anna Magnani’ (foto), mancata il 23 settembre 1973, attrice icona il cui momento d’oro durò poco più di 10 anni. Vinse il premio Oscar alla miglior attrice protagonista (prima interprete non di lingua inglese a riceve la statuetta nella storia dell’Academy), nel 1956 con il personaggio di Serafina Delle Rose che Daniel Mann trasse da Tennesse William per il suo ’La rosa tatuata’, ma il suo cammino, iniziato come attrice brillante, la fece imporre all’attenzione internazionale con il personaggio di Pina in ’Roma città aperta’. E quella corsa, che ancor oggi è una delle immagini più potenti del nostro immaginario fu estasi. Poi incarnò e reinventò la maschera popolare romana e mostrò la capacità di interpretare ruoli diversissimi: Camilla nella ’Carrozza d’oro’ di Jean Renoir o la donna disperata della ’Voce umana’ di Jean Cocteau, trasposta sul grande schermo da Roberto Rossellini.

Ancora una donna da celebrare, ancora un talento che s’incrocia col Neorealismo, quello della sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico. Negli oltre 60 anni di carriera ha collaborato a più di 120 film (prevalentemente, ma non esclusivamente, italiani) diretti da esordienti o da registi affermati. Il suo scopo non è mai stato quello d’imporre le proprie idee, bensì di capire e assecondare i progetti e le poetiche degli autori con cui ha lavorato. Tra le sezioni che saranno proposte, quelle dedicate al regista armeno naturalizzato statunitense Rouben Mamoulian (autore nel 1931 del ’Dottor Jekyll’, prima trasposizione sonora del classico di Robert Louis Stevenson) e al regista giapponese Teinosuke Kinugasa, i cui film ’Jujiro–Incroci’ (1928) e ’La porta dell’inferno’ (1953) fecero una precoce apparizione in Europa e ’Una pagina di follia’ (1926) è considerato un classico dell’avanguardia, ma la sua opera è ancora poco conosciuta all’estero. E poi una sezione dedicata a Elfi Mikesch, nata in Austria nel 1940 e attiva a Berlino a partire dagli anni Sessanta, tra i grandi direttori della fotografia del cinema tedesco.

Benedetta Cucci