Il Festival Respighi chiude con Oksana Lyniv

Dopo dieci giorni fitti di eventi sparsi per la città, termina questa sera la prima edizione del Festival Respighi Bologna, con l’appuntamento più classico e popolare dell’intera rassegna: all’Auditorium Manzoni, ore 20.30 (anteprima mattutina aperta alle scuole), la nuova rassegna di Maurizio Scardovi realizzata con Musica Insieme ospiterà nel proprio cartellone l’Orchestra del Teatro Comunale sotto la guida della sua direttrice musicale Oksana Lyniv, a coronamento dell’idea affatto originale di un festival ‘cittadino’ cui concorrono quante più possibili istituzioni locali. Di grande attrattiva il programma, essendo in cartellone le tre composizioni sinfoniche più note di Ottorino Respighi: la cosiddetta ‘Trilogia romana’, costituita da tre poemi sinfonici dedicati ad altrettanti momenti dell’immaginario turistico: ’Le fontane di Roma’, ’I pini di Roma’ e le ’Feste romane’. Lasciata la natia Bologna, dove aveva studiato e fatto le prime esperienze professionali, Respighi intraprese un ampio giro europeo fra Pietroburgo e Berlino, approdando definitivamente a Roma nel 1913, all’età di 34 anni.

Le tre partiture che lo resero noto internazionalmente e che rappresentano ancor oggi le composizioni sinfoniche di autore italiano più eseguite nel mondo, nacquero in lenta successione fra il 1916 e il 1928, nell’ottica di quel rinnovamento generale che la cosiddetta ‘Generazione dell’80’ stava portando avanti come emancipazione compositiva dal teatro d’opera. Il gusto per il gigantismo sonoro, il virtuosismo nell’orchestrazione e l’intento descrittivo attraverso i suoni sono gli elementi che accomunano i tre brani, di circa 20 minuti ognuno.

"Respighi è certamente un compositore di altissimo livello – dice Oksana Lyniv – per il quale gli italiani devono andare orgogliosi, e i bolognesi in particolare. La sua non è mai una musica semplice, nei tanti generi compositivi che ha praticato: neppure questa ‘Trilogia romana’ lo è, nonostante il suo successo immediato che tanto ha contribuito alla notorietà del compositore. Per studiarla ancora più a fondo, sono stata tre giorni a Roma alla ricerca di tutti gli ambienti evocati nelle tre partiture: 12 luoghi, dei quali ho fatto un film ora visibile online, sul canale You Tube del Teatro Comunale. Ma non sono partiture soltanto descrittive: fra dialoghi e contrasti sonori, c’è anche tanto simbolismo, c’è un sottile sottofondo filosofico che le accomuna".