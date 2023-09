Il Festival Respighi ’invade’ la città

Il Festival Respighi Bologna è pronto a varare la sua prima edizione, considerando quello del 2022 un cartellone di prova. Da oggi a martedì 3 ottobre saranno ben 14 gli eventi sparsi in città, diversissimi per natura, coinvolgendo un alto numero di istituzioni culturali e palcoscenici. Sotto la guida organizzativa di Musica Insieme, si conferma così l’idea di un festival ‘cittadino’, "creato per rafforzare l’immagine del maggior compositore bolognese – dice il direttore artistico Maurizio Scardovi – paradossalmente più noto e apprezzato all’estero che da noi". E per inquadrare al meglio la sua figura artistica, ogni concerto vede composizioni di Respighi affiancate da altre di autori suoi contemporanei e qualche prima assoluta.

Coerentemente con l’anteprima in Piazza Maggiore nello scorso giugno, l’inaugurazione (stasera, ore 20.30, Auditorium Manzoni) è affidata all’Orchestra del Conservatorio diretta da Carlo Goldstein, con la pianista Mariangela Vacatello e gli studenti di pianoforte Gian Marco Verdone e Giacomo Di Maria: Respighi (Concerto misolidio), Gershwin (Rapsodie in blu), Rachmaninov (Concerto n. 4) e una composizione su temi respighiani espressamente commissionata dal Festival a Ferdinando Termini (L’ultima luna).

Il giorno seguente sarà ospitata al mattino la Youth Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Oksana Lyniv per una conversazione-concerto offerta alle scuole (al Manzoni, ore 11.30), mentre la sera debutterà la sonorizzazione di Virginia Guastella a partire da musiche respighiane per il film muto La bella addormentata di Paul Leni (Cinema Lumière, ore 20). Martedì un concerto cameristico con il Quartetto Guadagnini e il pianista Louis Lortie (Chiesa di Santa Cristina della Fondazza, ore 20.30). Mercoledì la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alessandro Bonato con il mezzosoprano Anna Bonitatibus (Teatro Duse, ore 20.30). Giovedì un documentario biografico di Christopher Nupen (al Lumière, ore 18).

Sabato un convegno respighiano organizzato all’Accademia Filaromica da Piero Mioli (Sala Mozart, ore 15), seguito dal duo violino e pianoforte Emy Bernecoli ed Elia Andrea Corazza con esecuzione di un inedito di Respighi (ore 19). Ricchissima la domenica 1° ottobre: passeggiata per i luoghi del compositore (piazza San Michele, ore 17.30), riproposta delle sue ‘esecuzioni meccaniche’ (Teatro Comunale, ore 18, 18.30 e 19), cena musicale coordinata da Gabriele Duma (Teatro del Baraccano, ore 20). Il gran finale è per martedì 3 ottobre, con Oksana Lyniv che dirigerà l’Orchestra del Teatro Comunale nei tre poemi sinfonici respighiani d’ispirazione romana (Auditorium Manzoni, ore 20.30, con prova aperta per le scuole alle 10 condotta da Nicola Campogrande).

A sostenere il Festival, accanto agli enti istituzionali (Comune, Regione, Ministero della Cultura), fondamentale è il contributo dei founding partners Alfasigma e Pelliconi, cui si aggiungono Fondazione Cassa di Risparmio e Banca di Bologna.

Marco Beghelli