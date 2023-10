Il Festone invade le strade e le piazze di Decima

A San Matteo della Decima è tempo di ‘Festone’. E’ la tradizionale fiera che da quasi mezzo secolo coinvolge la frazione di Persiceto durante il mese di ottobre e che si svolge fino domenica. Le vie e le piazze del centro del paese sono pedonalizzate e si tengono varie iniziative, tra cui spettacoli, eventi culturali e sportivi e tanto street food. Il ‘Festone’, alla sua 45ª edizione, è nato come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i frutti della terra ricevuti durante l’anno a conclusione del tempo del raccolto.

In programma anche appuntamenti sportivi, tra cui la gara di mountain bike e il torneo di basket, rievocazioni dei giochi di una volta e delle tradizioni agricole tipiche del periodo a conclusione del tempo del raccolto, attività e attrazioni per i più piccoli e tante altre iniziative promosse in collaborazione con le associazioni locali. Inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’appuntamento del sabato sera con Discoring. Domenica, nell’ambito del ‘Festone’, si potranno prendere gratuitamente uno o più libri fra quelli esposti in mostra. Il periodico Marefosca, in collaborazione con il Comune, il Centro missionario e la ditta Stampe Baraldi di Cento, allestirà, in via Cento, ‘Un libro per amico’, esposizione di oltre 2.000 libri di narrativa, storia, scienze, saggistica, arte, fotografia, natura, sport, hobby, cucina, salute e benessere, libri per bambini. ‘Un libro per amico’, alla 16ª edizione, ha già distribuito circa 23.000 volumi.

p. l. t.