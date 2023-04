Il film dell’Istituto comprensivo premiato al festival di Giffoni

Primo premio al prestigioso Giffoni film festival per il cortometraggio d’ambiente sulla strage del cavalcavia ‘Raggiungere’ scritto e diretto dal professor Antonio Spetrini ed interpretato da 96 alunni delle scuole elementari e medie riunite nell’Istituto comprensivo Centro di Casalecchio. La più importante rassegna nazionale di cinema per ragazzi ha coinvolto oltre 20mila studenti di tutta Italia e il 24 aprile ha assegnato i premi ai film vincitori.

Fra essi, si legge nel comunicato ufficiale ‘nella sezione Your Experience +6 ha trionfato "Raggiungere" di Antonio Spetrini con il contributo delle scuole primarie G. Carducci e G. Garibaldi I.C.Centro Casalecchio’. A ritirare il premio il regista insieme a tre alunne, arrivati sul filo di lana alla sede di Giffoni Valle Piana per i ritardi accumulati dai treni per il deragliamento del 21 aprile sulla Firenze-Bologna. "Ci sentiamo onorati e gratificati, il nostro progetto rappresenta pienamente lo spirito che contraddistingue oramai da 53 anni, il festival di Giffoni e le indicazioni del ministero della cultura e dell’istruzione in materia di progetti audiovisivi – commenta soddisfatto il professor Spetrini –. Interamente interpretato dai nostri studenti, in un lavoro corale e inclusivo, che ha valorizzato diverse attitudini e competenze, abbiamo cercato di non perdere mai di vista le finalità didattiche, storiche, ed educative, riuscendo a conciliarle con una trama narrativa che è ha coinvolto e convinto, inaspettatamente, migliaia di giovanissimi studenti che l’hanno votato in varie regioni, nonostante trattasse un tema poco accattivante come quello della memoria".

La cittadina sul Reno fa da sfondo a questa pellicola che in meno di mezz’ora di narrazione percorre tanti luoghi cari ai casalecchiesi: dal parco Talon al ponte sul Reno, le scuole Carducci e il Lido, il teatro comunale e la Porrettana, fino al cippo commemorativo dell’eccidio del Cavalcavia. E proprio dalle tredici vittime del 10 ottobre del 1944, rappresentate nelle fotografie che le riprendono nei visi e nella tragica scena trasmessa delle immagini d’epoca, che parte la ricerca, quasi un’indagine per indizi successivi, che vede i protagonisti della ricerca narrare con partecipazione, in parole, poesia e musica.

"Un progetto a costo zero per le famiglie e le istituzioni, realizzato con uno smartphone e le ore di potenziamento del ‘regista-prof. di pianoforte’ – aggiunge Spetrini –. Un ruolo, quello del potenziamento, che troppo spesso nella scuola italiana viene relegato per svolgere supplenze".

