Il fiordilatte inventato per Caterina de’ Medici I primi carretti per venderlo lungo le strade

"Alla corte di una regina". Caterina de Medici, in occasione del suo matrimonio con Enrico II, chiese all’alchimista fiorentino Cosimo Ruggieri di preparare per lei un dolce particolare. Ruggieri inventò il gelato al gusto fiordilatte fatto con latte, panna e zucchero. Fu l’architetto Bernardo Buontalenti a creare il primo gelato gusto crema aggiungendo al fiordilatte le uova, per dare colorito giallo, e qualche goccia di vinsanto, per affezione alla sua terra toscana.

"Il sorbetto fa bene alla salute e all’umore?". Il dottor Filippo Baldini, nel 13esimo secolo, lamentava che i medici non lo consigliassero quando i pazienti stavano male poiché credeva che le bevande ghiacciate facessero bene al corpo e allo spirito umano.

"Coni, carretti ambulanti e vetrine". Nel 1858 un ingegnere francese, Ferdinand Carré, inventò il primo impianto di refrigerazione e la produzione di ghiaccio artificiale favorì la nascita dei primi carretti ambulanti che vendevano i gelati per strada. Nel 1903, il cadorino Vittorio Marchionni brevettò il primo stampo per la fabbricazione di coni e cialde per gelati.