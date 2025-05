Il fiore delicato di un’amicizia

Appuntamento oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana per la presentazione del nuovo libro di Sabrina Leonelli ’La collina di Girasole’ (ed Pendragon) che ne parla con Claudio Visani. Sabrina Leonelli è responsabile del servizio biblioteca, cultura e politiche giovanili del Comune di Granarolo dell’Emilia. Autrice di diversi romanzi, di quest’ultimo lavoro racconta: "È un romanzo a cui tengo molto. Ha avuto una lunga gestazione ed ha attraversato gli anni difficili del Covid, arenandosi e ripartendo più volte. Ma non ho mai dubitato che prima o poi avrebbe visto la luce e avrebbe avuto ali per volare. Lo ritengo il mio romanzo più maturo e saggio; l’ho scritto con tutta la poesia che avevo dentro per raccontare della vita, dell’amicizia tra due bambine, della loro crescita e in fondo della grande fatica di tutti per diventare grandi". La storia racconta dell’incontro tra una piccola acrobata di piazza, Girasole, e Livia, che la vede esibirsi e che sogna di essere come lei.