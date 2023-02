Il fisco e il valore dell’arte

Si fa presto a dire arte. Ma, di certo, il mercato si porta dietro un’onda economica da non sottovalutare e in cui non è facile orientarsi. È quindi particolarmente calzante il confronto che va in onda domani alla Galleria d’Arte Maggiore di via D’Azeglio dalle 17,30 sul tema ’Misura e dismisura. Fisco e arte’. Con la padrona di casa Alessia Calarota si confronteranno il poeta e scrittore Davide Rondoni, Raphaelle Blanga (senior director, head of department modern and contemporary art Sotheby’s), l’avvocato Mario Martelli (presidente Anti Emilia Romagna) e l’avvocato Giovanni Caliceti, sempre di Anti.