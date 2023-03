"Il fisco penalizza il commercio di vicinato"

E’ partita ieri l’indagine organizzata da Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Comune di Vergato, legata al progetto ’Vergato al centro. Percorso di marketing urbano per la valorizzazione del commercio’.

Alcune operatrici hanno intervistato i titolari degli esercizi commerciali del centro storico vergatese e i loro clienti per capire quali fossero le problematiche legate al commercio, alla ristorazione e ai servizi alla persona compreso il turismo. L’obiettivo è quello di ridare slancio al commercio di prossimità, tenendo presente che i recenti studi hanno fatto combaciare il declino di una determinata zona con la chiusura delle botteghe, dagli alimentari ai barbieri passando per cartolai ed edicolanti. Un fenomeno che si accentua soprattutto nei paesi che sono situati ad una distanza considerevole dai grandi centri abitati.

"Ogni volta che si abbassa una serranda e non si rialza più– spiega il vicepresidente di confcommercio Ascom di Bologna Medardo Montaguti – la questione principale non riguarda tanto l’attività in sé o il fatto che il locale rimane vuoto, quanto la mancanza di luce dovuta a quella vetrina. Questa assenza accende una preoccupazione in termini di sicurezza e in quelle persone, come gli anziani, che possono avere qualche difficoltà nel muoversi e che hanno bisogno di avere vicino a casa la possibilità di rifornirsi almeno dei beni essenziali".

L’indagine verrà riproposta anche nella giornata di sabato, approfittando del fatto che come tutte le realtà montane anche Vergato ha un passaggio importante di persone che raggiungono la seconda casa, ma alcune richieste sono già chiare. Per mantenere la concorrenza con i supermercati è necessaria una fiscalità differenziata soprattutto per quegli esercizi che hanno alcune spese fisse pur avendo una differenza notevole nell’incasso durante i vari mesi dell’anno tenendo presente che, ad esempio, il costo delle utenze è superiore d’inverno quando il flusso dei clienti è inferiore. La seconda fase del progetto prevede una elaborazione dei dati e alcune proposte di lavoro su cui possono impegnarsi le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale per quanto è di loro competenza con l’intento di ridare smalto al centro storico di Vergato.

Massimo Selleri