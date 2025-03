Il Fisco: "Troppi debiti". La Rsa finisce all’asta, angoscia per gli anziani

Villa Vittoria è all’asta. La casa di riposo per anziani di via Sabbioni (che ha una capienza massima di 25 ospiti), nell’Appennino di Loiano, è ora nelle mani dell’Agenzia dell’Entrate, come si evince da un documento protocollato in cui si annuncia l’asta pubblica.

Peccato che a oggi, ancora, gran parte della cittadinanza, e anche delle famiglie coinvolte, sia all’oscuro della situazione perché nessuna comunicazione ufficiale è stata data, in merito, dalla proprietà. I motivi per cui l’immobile, di grande importanza per il territorio, soprattutto per la sua funzione, sia finito nelle mani dell’Agenzia dell’entrate non è chiaro al momento. Quel che è certo è quanto scritto nero su bianco nel documento protocollato in data 18 febbraio: "Il prossimo 14 aprile, alle ore 9.30, nei locali dell’Agente della Riscossione in via Domenico Svampa, a Bologna, si procederà alla vendita all’asta delle proprietà immobiliari site in via Sabbioni 51".

Il prezzo base del lotto è di 1,6 milioni di euro. Come specificato, poi, nel documento: "Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori a 2mila euro. In caso di vendita al secondo o al terzo incanto (altre due aste se la prima andasse deserta, ndr), il prezzo base del lotto sarà ridotto di un terzo". Il secondo appuntamento sarebbe il 30 giugno, alle ore 9.30 al prezzo base di poco di un milione, 1.084.870, il terzo il 22 settembre, sempre alle 9.30, con base d’asta di 732.250 mila euro.

"Ciascun offerente, entro le 12 del giorno non festivo precedente a quello dell’asta, dovrà depositare a titolo di cauzione una somma pari al 10 per cento del prezzo base dell’asta alla quale partecipa – si legge nell’annuncio dell’Agenzia –. La cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari. Gli immobili verranno aggiudicati agli offerenti la cui offerta superi il prezzo base d’asta o l’offerta precedente. L’aggiudicazione trasferisce nel deliberatario (a chi ha vinto l’asta, ndr) soltanto i diritti che sull’immobile appartenevano al debitore espropriato (cioè l’attuale proprietà di Villa Vittoria, ndr) quando chi si è aggiudicato l’asta ne abbia pagato l’intero prezzo. All’aggiudicatario incombe l’onere di verificare la conformità urbanistica degli immobili e la loro eventuale possibilità di regolarizzazione".

Il futuro di Villa Vittoria ora, dunque, potrebbe essere in bilico: la proprietaria dei muri, oggetto di questa manovra dell’Agenzia delle entrate, è diversa dalla società che gestisce la struttura.

A oggi non si sa se questa società abbia dimostrato interesse nell’acquisire l’immobile e quale sarà il futuro di ospiti e dipendenti. La proprietaria dell’immobile che in un primo momento si era resa disponibile a rilasciare dichiarazioni ha preferito, poi, non dire nulla in merito.

