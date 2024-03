Il fiume Ota racconta l’orrore

Stasera alle 21, il Teatro del Navile presenta in prima nazionale ’Io, Ota, riviera di Hiroshima’ di Jean-Paul Alègre con la regia di Nino Campisi che torna così a rinnovare il sodalizio con l’autore francese più rappresentato. Il sottotitolo è ’La mattina in cui scese la notte’ e l’autore dà voce al fiume Ota-gawa che, attraversando la città di Hiroshima, racconta gli eventi storici che portarono alla costruzione e allo sganciamento della prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945. "In questo periodo storico – spiega Campisi – in cui la spirale bellica che insanguina il mondo ci mette di fronte ad una possibile escalation nucleare, è più che mai necessario riflettere su questi fatti storici, perché l’orrore non debba mai più ripetersi". Con Camilla Cordelli, Fabio Garau, Fabio Menis Ana Bisbal, Cristian Cuzzola, Alessandro Gibertoni, Stefano Aggio Pedroli, Noella Bardolesi, Federico Staiano.