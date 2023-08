Il fiuto del cane Ares Trova e sequestra 710 grammi di droga

Anche alla vigilia di Ferragosto, il cane Ares, accompagnato dagli agenti del reparto sicurezza e unità cinofila della polizia locale, ha lavorato senza sosta, trovando in via Stalingrado, tra le sterpaglie e l’incolta vegetazione, in un vecchio condotto dell’acqua, un calzino con all’interno 17 pezzi di hashish e 7 involucri di cocaina. Il fiuto di Ares ha rintracciato 681 grammi di hashish e 29 di cocaina. Dopo una segnalazione nella zona perifica di Stalingrado, gli agenti si sono recati sul posto con Ares, effettuando il sequestro.