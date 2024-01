Il flop del ’porta a porta’: organico nei cestini

Il topo morto c’è rimasto per qualche giorno sul marciapiede della via Bazzanese, a pochi metri della storica chiesa di Ceretolo a Casalecchio. Tra montagne di rifiuti che strabordavano dall’orlo dei cestini dei rifiuti appesi al solito paletto vicino alla fermata del bus o vicino ai pubblici esercizi. "Un degrado non più accettabile", decreta Pietro Cappellini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Una situazione che ho denunciato più volte – continua Cappellini – all’inizio di questo mandato amministrativo con una mozione e qualche giorno fa al question time dell’ultimo Consiglio comunale. Una situazione che ci dice due cose: la raccolta puntuale del porta a porta non funziona più e non cambierà con il passaggio da tassa a tariffa del sistema di fatturazione dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti".

Perché? "I casalecchiesi non amano più la raccolta porta a porta – risponde Cappellini –: lo sta a dimostrare il fatto che la raccolta differenziata è calata dal 70 al 68 per cento, a fronte di un obiettivo dell’80 per cento. E poi succede sempre più spesso che i rifiuti organici vengono portati fuori nei sacchetti neri e non nelle pattumelle, nei contenitori distribuiti dal Comune. Sacchi che finiscono subito in balìa degli animali selvatici, cornacchie in primo luogo, e quindi dei topi. Succede a Ceretolo, succede in via Marconi Alta e anche al quartiere Croce". Situazione monitorata anche dall’amministrazione comunale.

"C’è un grosso problema di comunicazione – puntualizza Barbara Negroni, assessora all’Ambiente – e c’è un contenzioso aperto con il gestore della raccolta dei rifiuti (con Hera, ndr)". Cosa c’è da fare di più sul piano della comunicazione? "Bisogna tornare a spiegare – risponde l’assessora Negroni – che la raccolta porta a porta è più funzionale di quella con i bidoni, con i cassonetti. Con quest’ultima lo scarto arriva anche al 25 per cento, con il porta a porta è zero. Poi c’è un problema di maleducazione. Spesso l’organico nei sacchetti neri viene messo fuori perché si vuole fare prima e si lascia in casa la pattumella. Oppure si mette nei cestini dei rifiuti appesi ai pali. Anche con tre passaggi quotidiani nella stessa zona, abbiamo scoperto che gli stessi cestini erano sempre pieni. Stiamo provvedendo a smontarli ed eliminarli gradualmente e a sostituirli con cestini più grandi, collocati a terra e coperti, per evitare che siano razziati dalle cornacchie".

Nicodemo Mele