Il folklore planetario di ’Robot’ Viaggio nei suoni contemporanei

Sono espressione di un ‘folklore planetario’ per usare il titolo del disco compositore As One, gli artisti in programma nell’edizione 2023 di Robot, il festival di arti e culture elettroniche che si terrà a Bologna dal 12 al 14 ottobre. Una rassegna, come era già avvenuto lo scorso anno, diffusa nella città, tra spazi del centro storico, come l’Accademia di Belle Arti, l’Oratorio di San Filippo Neri e Palazzo di Re Enzo, e i panorami da archeologia industriale del Dumbo in via Casarini.

Il cartellone è immaginato come una guida, eclettica e esaustiva, al suono contemporaneo, che racconta la quotidianità, ma sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Come per Jeff Mills (nella foto), la stella internazionale dell’ultra tecnologia dance, vera icona delle piste da ballo, dj e produttore di Detroit che, quando aveva bisogno, è successo di recente, di avvolgere le sue musiche con una patina analogica, ha scelto gli studi di registrazione Fonoprint. Per lui, quindi, la data a Robot è un ritorno in città, dove ha anche proposto, qualche anno fa, la sonorizzazione dal vivo di Metropolis di Fritz Lang. Da altre latitudini arriva Samà Abduladhi, dj e agitatrice sociale di Ramallah, Palestina, artista simbolo per i ragazzi della sua terra, che affollano le feste che organizza regolarmente, alla ricerca delle stesse sensazioni e dell’edonismo così amati dai loro coetanei che vivono in zone più fortunate del mondo. I suoi set sono una travolgente cascata di energia, dove, tra i ritmi digitali, compaiono persino frammenti della tradizione della sua patria. Un viaggio, quello di Robot, che, dopo aver toccato il Sud del Mondo, raggiunge la Finlandia con il duo Amnesia Scanner, che metteranno in scena un dialogo tra audio e video che inviterà a una immersione totale nei depositi trasfigurati delle ex officine ferroviarie del Dumbo, dove i concerti inizieranno nel tardo pomeriggio e proseguiranno sino a notte inoltrata.

Intorno al fascino degli edifici in disuso gravita anche l’opera di Tim Hecker, No Highs, reinterpretazione delle teorie sulla musica per ambienti del maestro britannico Brian Eno, basata sull’iterazione di fraseggi che avvolgono l’ascoltatore, attraverso l’intreccio di impercettibili modificazioni. Grande spazio, come sempre a Robot, alle più originali esperienze e sperimentazioni italiane. Da Elena Colombi, che al Festival presenterà i lavori più recenti della sua etichetta Osàre! alla polistrumentista e compositrice Valentina Magaletti, che con Holy Tongue rilegge al Teatro San Leonardo, le atmosfere del reggae e del dub, che, dalle strade della Giamaica si mescolarono negli anni 70 a Londra con il punk. Il programma completo e tutte le informazioni sono su www.robotfestival.it

Pierfrancesco Pacoda