Il fondo di Fiom-Cgil contro le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro

Bologna, 7 marzo 2024 – È stato presentato questa mattina il fondo di Fiom-Cgil contro le violenze di genere e l'omotransfobia nei luoghi di lavoro. Per vincere questa battaglia contro le discriminazioni, le tappe indicate dalla Fiom sono tre.

Punto primo, la delibera già attiva e approvata in cui il sindacato ha stanziato un fondo di 5000 euro destinato a tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Fiom che denunciano episodi di violenza all’interno o al di fuori del luogo di lavoro. Un aiuto, quindi, che arriva in seguito a una denuncia formale all’autorità competente, e poi “il sindacato avvia un procedimento di sostegno, anche economico, per stare al fianco di chi affronta un atto coraggioso come questo”, dice Simone Selmi, segretario Fiom-Cgil.

Il secondo punto è la costruzione di un percorso di formazione e condivisione, interno ai 31 funzionari di Fiom-Cgil. “Dobbiamo farci carico del problema per tentare di risolverlo. Saremo il primo approccio di aggancio con chi subisce una violenza, accompagnando poi il gesto di denuncia verso le associazioni che quotidianamente si occupano di questi temi, ad esempio la Casa delle Donne”, ricorda il segretario.

La triade si conclude con un discorso sul tema “politico”, parla Selmi, dei contratti. “Gli atti concreti si fanno dentro i luoghi di lavoro”. Selmi fa anche notare, infatti, che uno dei maggiori elementi di discriminazione, è ancora il salario, anche tra stessi generi. “Un omosessuale, a livello contrattuale, ad oggi, ha ancora meno possibilità di carriera”.

Oppure, Barbara Graziano, delegata alle politiche di genere Fiom, ricorda che “bisogna iniziare a pensare che le violenze accadono maggiormente nei luoghi di lavoro”, e che, è quindi “giusto mettere nero su bianco la realtà delle contrattazioni, per colmare il gap salariale”. Per questo, aggiunge Selmi, “bisogna porre il problema laddove può nascere”. E chiude. “Noi siamo sempre stati sensibili su questi temi, ora si tratta di proteggere i lavoratori e le lavoratrici. Se avviene una molestia in una fabbrica, per esempio, la responsabilità è dell’impresa. Perciò, chi gestisce le aziende deve avere un approccio diverso”.

Un provvedimento unanime che rappresenta il primo caso nel nostro Paese in cui un sindacato stanzia un fondo specifico contro la violenza sulle donne e l'omotransfobia nei luoghi di lavoro.

“Un accordo nato a pranzo e in seguito al terribile femminicidio di Giulia Cecchettin”, racconta Primo Sacchetti, delegato Fiom alla tesoreria del fondo. Questo risultato è figlio di un percorso non senza complicazioni.

“Ci siamo, inoltre, chiesti come far stare la delibera nei nostri meccanismi statutari e la gestione delle risorse stesse. Abbiamo, quindi, dovuto agire sul nostro statuto”.

Perché la tutela dei diritti “passa, senza dubbio, attraverso degli interventi legislativi”, annuncia Franco Focareta, l’avvocato al fianco della Fiom che aiutato nel costruire la delibera, per quello che è “un fondo che aiuta chi soffre della solitudine della vittima e a chi è lasciato solo e senza risorse, al punto da arrivare a isolarsi”.